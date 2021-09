Christian Bitz og keramikeren Kasper Würtz skal ikke i Højesteret.

Det har procesbevillingsnævnet netop besluttet, oplyser F&H.

»Jeg er både lettet og glad for Procesbevillingsnævnets afgørelse. Det betyder, at min familie og jeg slipper for at blive slæbt igennem en tredjebehandling af en sag, der er meget, meget enkel, selvom modparten prøver at komplicere den,« siger Kasper Würtz i en skriftlig udtalelse til B.T.



»Nu må Christian Bitz og F&H bøje sig og respektere domstolenes afgørelse. Jeg har ikke flere kommentarer lige nu, da jeg vil koncentrere mig om min familie, mig selv og min lille virksomheds ansatte, der har været igennem så meget.«

Fra den modsatte side, F&H og Christian Bitz, er man ærgerlige over beslutningen.



»F&H respekterer Procesbevillingsnævnets afgørelse, men er selvfølgelig ærgerlige over, at Højesteret ikke får mulighed for at tage stilling til de mange principielle spørgsmål, som vi mener landsretsdommen rejser,« lyder det i en kommentar fra F&H i en mail til Ritzau.

Striden mellem Kasper Würtz og Christian Bitz samt dennes grossist, F&H Group A/S, har stået på siden 2016.

Både Sø- og Handelsretten og Østre Landsret har tidligere givet Kasper Würtz medhold i, at Christian Bitz og F&H med fire af deres 'Bitz'-produkter har krænket Würtz' ophavsret.

Dele af de to parters stel, som en skønsperson skulle tage stilling til i Sø- og Handelsretten. Foto: Sø- og Handelsretten Vis mere Dele af de to parters stel, som en skønsperson skulle tage stilling til i Sø- og Handelsretten. Foto: Sø- og Handelsretten

Disse domme har Christian Bitz og F&H bestemt ikke været enige i.

»Vi har naturligvis ikke kopieret noget som helst, for det pågældende stel bunder i en keramiktradition, der har flere hundrede år på bagen, og jeg forstår på ingen måde, hvordan retten har nået denne dom,« lød det fra Christian Bitz i en skriftlig meddelelse til B.T. efter den seneste dom i maj.

Af den grund ønskede han og F&H, at procesbevillingsnævnet skulle tage stilling til, om sagen kunne komme for Højesteret.

Sagen startede 17. februar 2015, hvor Christian Bitz besøgte Kasper Würtz i hans værksted lidt udenfor Horsens.

Her siger Christian Bitz, at han alene var der for at købe en gave til sin kæreste.

»Det er ikke rigtigt. Han købte mange ting,« har Kasper Würtz tidligere forklaret til B.T.

»Der var flere kasser, det var ikke kun et eller to stykker keramik.«

Dagen efter besøgte Christian Bitz F&H i Viborg, hvor de skulle holde møde om 'Bitz'-stellet. En proces, der ifølge dem, var startet allerede i 2014.

Udviklingen af stellet fortsatte, og F&H sendte mails til deres kinesiske producent, hvor der flere gange blev henvist til Würtz' hjemmeside.

I marts 2016 kom 'Bitz'-stellet på markedet, og i oktober samme år stævnede Kasper Würtz Christian Bitz og F&H.

Det er disse fire produkter, i tre forskellige farver, der er en del af dommen. F&H har selv valgt at inkludere 'Dessertallerken 22 cm med bred fane' i dette materiale, de efter dommen I Østre Landsret sendte ud til deres forhandlere. Vis mere Det er disse fire produkter, i tre forskellige farver, der er en del af dommen. F&H har selv valgt at inkludere 'Dessertallerken 22 cm med bred fane' i dette materiale, de efter dommen I Østre Landsret sendte ud til deres forhandlere.

Herefter er foregået et seks år langt juridisk spil, som procesbevillingsnævnet nu har sat punktum for.

Med afgørelsen går sagen tilbage til Sø- og Handelsretten, hvor der skal sættes beløb på erstatningen til Kasper Würtz.

Samtidig har keramikeren stævnet Christian Bitz og F&H igen – denne gang for yderligere 48 'Bitz'-produkter.