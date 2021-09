Efter to ugers shitstorm, tog ernæringseksperten Christian Bitz mandag bladet fra munden og udtalte sig i Go’ Aften Live om de to gange, han er blevet dømt for plagiat.

Men hvis keramikeren Kasper Würtz havde håbet på at få en undskyldning, så blev han nok slemt skuffet.

For Christian Bitz, der er blevet dømt i både Sø- og Handelsretten og i Østre Landsret for at bryde Kasper Würtz ophavsret, da Bitz fik produceret et spisestel, holder fast i, at det ikke er en kopi, og at han ikke har gjort noget forkert.

»Jeg har umådeligt svært ved at se, at disse produkter skulle være en kopi,« sagde Bitz i programmet og tilføjede, at han syntes, det var ‘ubegribeligt’, at Østre Landsret stadfæstede dommen. Derfor har han også ønsket at få sagen for processbevillingsnævnet, der er ved at afgøre, om sagen kan tages til Højesteret.

Det har ikke været sjovt med de mange retssager, lyder det fra Christian Bitz. Foto: Nils Meilvang Vis mere Det har ikke været sjovt med de mange retssager, lyder det fra Christian Bitz. Foto: Nils Meilvang

Sagen har stået på i seks år, siden Christian Bitz sammen med grossistvirksomheden F&H A/S i 2016 lavede spisestellet Bitz-serien. For nogle uger siden kom den atter op til overfladen, da DR-programmet 'Kontant' tog den op.

Christian Bitz var dog langt fra tilfreds med ‘Kontants’ fremstilling:

»Helt grundlæggende mener jeg, at en konflikt som denne skal løses i den danske retsinstans og ikke i medierne,« lød det fra ernæringseksperten i Go' Aften Live, hvor han også fortalte, at den seneste tid har været hård for ham, da han er blevet ‘Danmarks mest forhadte mand’ og dagligt modtager trusler.

TV 2-værten Janni Pedersen fremlagde flere af de beviser fra retten, der har gjort, at Christian Bitz blev dømt for plagiat. Blandt andet fremviste hun flere mails, hvor der i en korrespondance i produktionsprocessen er nævnt Würtzs navn.

Det er blandt andet dette billeder, der er blevet brugt i retten til at vise lighederne mellem de to stel. Her er Kasper Würtz' og Christian Bitz' produkter blandet sammen. Vis mere Det er blandt andet dette billeder, der er blevet brugt i retten til at vise lighederne mellem de to stel. Her er Kasper Würtz' og Christian Bitz' produkter blandet sammen.

»Det er jeg – om ikke lykkelig – så uvidende om. Jeg er ikke en del af produktionen,« lød det fra Christian Bitz, der også fortalte, at det har været en rædselsfuld tid med de to retssager, og at han gerne ville have været dem foruden.

Kasper Wurtz fortalte til TV 2, at sagerne også har været hårde for ham.

»Jeg har haft ondt i maven, siden jeg opdagede, at de kopierer,« fortalte keramikeren, der anklagede Bitz for at have ødelagt hans livsværk.

Men det mente Bitz nu ikke helt var tilfældet:

»Det er ikke sådan et menneske, jeg er,« sagde han.