'Jeg er hverken designer eller tyv. Og jeg har aldrig kopieret Würtz' produkter.'

Sådan skriver Christian Bitz i et opslag på sin Instagram, efter DR Kontant i sidste uge sendte et program omhandlende sagen, hvor Christian Bitz og grossisten F&H er dømt for at have brudt keramiker Kasper Würtz ophavsret.

Sagen har stået på i seks år og har både i 2020 og 2021 været for domstolene, som i begge tilfælde dømte Kasper Würtz' vej.

Christian Bitz mener, at 'Kontant' har givet et 'forvrænget og ukorrekt billede af realiteterne af konflikten,' står der i opslaget.

'Jeg har udviklet et stel sammen med F&H, der er et internationalt brandhouse. F&H har ansvaret for udvikling og produktion,' skriver han og uddyber:

'Ud af vores kollektion på flere end 500 produkter, er 4 produkter i 3 farver omfattet af den igangværende retssag, og de er naturligvis fjernet fra butikkerne. De Bitz-produkter, der fortsat står på butikshylderne, er ikke omfattet af nogen juridisk tvist og kan derfor fortsat købes.'

B.T. talte i sidste uge med Kop & Kande, der bekræftede, at de havde fjernet de Bitz-produkter, der var omfattet af dommen, fra hylderne.

Dette var dog først sket efter dommen i 2021. De ønskede ikke at svare på, hvorfor produkterne ikke blev fjernet efter dommen i 2020.

Efter 'Kontant's program, er kritikken haglet ned over Christian Bitz på de sociale medier.

Derfor så han sig nødsaget til at begrænse muligheden for at kommentere på de opslag, han har delt på sine personlige sociale medier.

'Siden onsdag har jeg, min kæreste og mine børn modtaget mange grimme henvendelser fra folk, og på de sociale medier flyder det over med beskyldninger, had og skældsord om mig og mine kære. Er det okay, at hundredvis af mennesker – på baggrund af et ensidigt tv-program – gør sig til dommere og truer min familie og butikskæder, der intet har med sagen at gøre?' skriver han i opslaget.

Christian Bitz og F&H har erklæret sig uenige i den dom, Østre Landsret i maj nåede frem til. Derfor vil de nu forsøge at få sagen for Højesteret.

I opslaget gør Christian Bitz det klart, at den endelige dom vil blive efterlevet.