»Vi fjernede de fem produkter i tre farver, som er omfattet af dommen, fra vores butikker, efter dommen blev afsagt 27. maj 2021. De Bitz produkter, som ses i vores butikker og på hjemmesiden, er ikke omfattet af den omtalte sag.«

Sådan siger Kop og Kandes marketingchef, Malene Maarbjerg Rasmussen, til B.T, da vi spørger, hvorfor Christian Bitz' produkter fortsat kan købes hos kæden.

Den omtalte dom er fra 27. maj i år, da Christian Bitz og grossisten F&H A/S tabte en sag i Østre Landsret til keramikeren Kasper Würtz.

Retten fandt det bevist, at Christian Bitz havde lavet et stel, der var for inspireret af Kasper Würtz. Derfor skulle han destruere det lager af keramik, som lignede Würtz'. Han er også blevet pålagt at fjerne alle henvisninger til de krænkende produkter fra sine Instagram- og Facebook-profiler.

Sagen har netop været oppe at vende igen i DR-programmet Kontant. Dette har affødt et hav af kommentarer på programmets Facebook-side, hvor mange er negativt ladet overfor Christian Bitz.

Her undrer flere sig også over, at Christian Bitz' produkter fortsat kan købes i en lang række forretninger. Blandt andet hos Kop & Kande.

Søger man på 'Bitz' på virksomhedens hjemmeside, får man 283 resultater, ligesom Kop & Kande Greve så sent som i dag har delt en video med Christian Bitz.

Men det er der altså, som tidligere nævnt, en god forklaring på.

Den dom, Kop og Kande reagerede på, faldt i år, men det er ikke første gang, sagen afgøres ved retten. I Østre Landsret var der således tale om en stadfæstelse af den dom, som Sø- og Handelsretten afsagde i 2020.

Da B.T. gør Kop og Kande opmærksom på dommen fra 2020, lyder det, at det ikke er noget, man kan udtale sig om.

»Her må jeg henvise til vores leverandør F&H, som er ansvarlig for produkterne.«

»Men jeg kan fortælle, at det vi gjorde, da vi blev bekendt med dommen i sagen 27. maj 2021, var at fjerne de pågældende varer fra hylderne i Kop og Kandes butikker.«

Flere på Kontants Facebook-side giver også udtryk for, at de nu vil gå ned til butikkerne og levere deres Bitz-produkter tilbage. Om det bliver muligt med de produkter, som Kop & Kande har fjernet fra hylderne, da de ikke vil associeres med kopivarer, står dog ubesvaret hen.

»Det vil jeg ikke gå ind i. Jeg vil henvise til F&H, der er ansvarlige for Bitz-produkter. Vi har fjernet de varer, der er en del af den pågældende sag,« gentager Malene Maarbjerg Rasmussen.



Kop og Kande har ingen kommentarer til, om de burde have fjernet produkterne allerede efter dommen i 2020, eller om sagen får nogen betydning for det fremtidige arbejde med Christian Bitz og F&H.