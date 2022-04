Britney Spears venter sit tredje barn, og det har rippet op i grimme minder.

Den 40-årige popstjerne var som bekendt gift med danseren Kevin Federline i perioden 2004-2007.

Udover at fortælle om sine tidligere fødselsdepressioner beskriver Britney Spears i et nu slettet Instagram-opslag sin eksmand som en ret fraværende far.

I den noget rodede tekst fortæller Britney Spears ifølge kendis-mediet Tmz.com først, at hun selv blev en meget overbeskyttende mor, men tilføjer så, at Kevin Federline slet ikke gad være sammen med hende, mens hun var gravid.

Britney Spears og Kevin Federline i 2004.

»Min eksmand ville ikke se mig, da jeg fløj til New York med en baby inden i mig, eller i Las Vegas, da han var igang med at skyde en musikvideo,« lyder det ifølge Tmz.com fra Britney Spears.

Hun skriver et andet sted i teksten, at hun på et tidspunkt nærmest bliver beordret til at lade sig skille fra Kevin Federline, og herefter var deres ægteskab reelt dødt.

Den historie er Kevin Federline selvsagt ikke begejstret for.

Da nyheden om Britney Spears forestående graviditet med hendes nuværende kæreste Sam Asghari kom frem 11. april, var der ellers kun opbakning fra eksmanden, der via sin advokat ønskede tillykke.

Britney Spears.

Men nu er tonen altså en anden.

Tmz.com har talt med Kevin Federlines advokat, som slår fast, at Britney Spears historie er løgn, og at hun bør være meget forsigtig med at udtale sig på den måde.

»Den historie om Kevin og Britney i Las Vegas er fuldstændig fejlagtig, og han vil ikke bare lade stå til og lade hendes historie skæmme, hvordan han støttede hende dengang,« lyder det ifølge Tmz.com fra advokaten.

Han tilføjer, at Kevin Federline fortsat støtter Britney Spears' nye forhold og ønsker dem al held og lykke, men at Kevin Federline ikke vil finde sig i, at hun taler usandt om deres forhold til deres fælles børn.

Om Kevin Federline vil gå videre med sagen er endnu uvist.

