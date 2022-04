Britney Spears venter barn med sin udkårne, Sam Asghari.

Det afslører hun i et opslag på sin Instagram-profil.

Her forklarer hun, at hun før sin nylige rejse til Maui havde tabt en masse kilo - for blot at tage det hele på igen.

»Jeg tænkte: 'Jøsses, hvad sker der med min mave?'« skriver den 40-årige stjerne i opslaget og forklarer, at hendes bedre halvdel mente, der var tale om en såkaldt 'food baby'.

»Så tog jeg en graviditetstest … og øhhhhh altså … jeg skal have en baby.«

Britney Spears har i forvejen teenagesønnerne Sean Preston og Jayden James sammen Kevin Federline, som hun var gift med fra 2004 frem til 2007.

I sine forestående graviditeter døjede hun med despression, hvilket også giver anledning til bekymring i den nuværende.

»Jeg må sige, det er helt forfærdeligt. Kvinder talte ikke om den slags dengang... nogle mennesker anså det som farligt, hvis en kvinde klagede sådan med en baby i maven,« skriver hun og fortsætter:

Britney Spears og Sam Asghari skal være forældre. Foto: NINA PROMMER Vis mere Britney Spears og Sam Asghari skal være forældre. Foto: NINA PROMMER

»Men nu taler kvinder om det hver dag.. tak Jesus. Vi behøver ikke at gemme på den smerte som en hemmelighed.«

Britney Spears vil dog gøre sit for ikke at ende i endnu en depression denne gang ved dagligt at dyrke yoga.

Det er ellers ikke længe siden, at fans spekulerede i, om der netop var en graviditet under opsejling.

»Min baby bliver større,« skrev stjernen i et opslag på sin profil 13. marts.

Det skulle dog vise sig, at der her var tale om Britney Spears' nye hund, australian shepherd-hvalpen Sawyer.