'Min baby bliver større.'

Sådan indleder 40-årige Britney Spears et opslag på sin Instagram-profil, efterfulgt af en hunde-emoji.

Men netop den sidste del var der altså en masse, der overså.

'Jeg troede, det var en graviditetsannoncering,' skriver flere af stjernens knap 40 millioner følgere nemlig i kommentarsporet.

I virkeligheden er den baby, der bliver større, altså Britney Spears' nye hund, australian shepherd-hvalpen Sawyer. Men det stopper ikke her.

Sangerindens to teenagesønner, Sean Preston og Jayden James, har nemlig også vokset sig større. Så store, at de altså ikke ønsker at optræde på deres mors sociale medier – eller tage del i livet i rampelyset, for den sags skyld.

'De har ikke brug for mig mere … jeg har grædt oceaner for mine drenge og jeg lyver ikke. Forhåbentligt vil jeg en dag kunne vise nylige billeder af os, men indtil da respekterer jeg deres ønske,' skriver Britney Spears i opslaget, der dog trøster sig med, at det lodne familiemedlem ikke vokser sig helt uafhængig.

'Men Sawyer … Ja, han bliver større, men han vil altid have brug for mig.'

At mange fans ved første øjekast troede, at stjernen var gravid, er da heller ikke udelukkende ønsketænkning fra deres side.

Britney Spears har nemlig før ytret, at hun ønsker sig flere børn – denne gang med sin forlovede, 28-årige Sam Asghari.

Sean Preston og Jayden James har hun sammen med Kevin Federline, som hun var gift med fra 2004 frem til 2007.