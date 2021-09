Nicki Minaj er først og fremmest sanger, men under coronapandemien er hun også blevet en form for selvstændig researcher.

Hun meddelte blandt andet mandag på Twitter, at hun ikke kunne komme til dette års Met Gala. Der var krav om at være vaccineret, og det kan hun ikke opfylde, før hun føler, hun har lavet nok research om vaccinen.

Nu vækker hun igen opsigt på coronafronten med en spektakulær vaccineteori.

»Min fætter i Trinidad (et land det sydlige Caribiske Hav, red.) vil ikke have vaccinen, for hans ven fik den og blev impotent. Hans testikler hævede,« skriver hun mandag aften dansk tid og fortsætter:

Sådan her så Nicki Minaj ud under Met Gala 2019. Her var coronavaccinen ikke en ting endnu. Foto: ANGELA WEISS

»Hans ven var uger fra at blive gift, og nu aflyste pigen brylluppet. Så sørg for, at du er komfortabel med din beslutning.«

Det tweet har modtaget en del reaktioner.

En af dem er den amerikanske skuespiller Rosa Pasquarella, der sender en lille stikpille afsted til den 38-årige sanger.

»Min bedstefar døde af covid, før vaccinen var tilgængelig, men han forlod verden med et sundt sæt testikler, så jeg forstår det fuldstændigt,« skriver hun ironisk.

My grandpa died from Covid before the vaccine was available, but he went out with a great set of balls, so I totally get it. — Rosa Pasquarella (@whatrosasaid) September 13, 2021

Andre svarer Nicki Minaj, at det faktisk er et meget almindelig symptom på kønssygdommen klamydia og i nogle tilfælde også gonorré.

»Forestil dig at fortælle din ven det her spinkle alibi for at skjule din kønssygdom og sige: 'Vent, lov mig, du ikke fortæller Nicki Minaj om det', så vågner du en dag til, at læger og de internationale medier undersøger og faktatjekker årsagen til dine enorme testikler og slappe penis,« skriver den amerikanske forfatter James Felton.

Han deler også en række skærmbilleder, hvor andre twitterbrugere forklarer, at klamydia ofte kan forårsage hævede testikler.

Imagine telling your friend your flimsy alibi for your STD, saying “wait promise me you won’t tell Nicki Minaj about this” then waking up one day and doctors and the international media is fact-checking your humongous testicles and floppy peen pic.twitter.com/yn4UrKKpk5 — James Felton (@JimMFelton) September 14, 2021

Mediet People har talt med læge Leana Wen, der ofte skriver medicinske artikler for The Washington Post og CNN.

Hun forklarer, at det er løgn, at hævede testikler er et symptom på vaccinen mod coronavirus. Det samme er tilfældet for den påståede impotens, Nicki Minaj beskriver hos sin fætters ven.

Faktisk er ubehag og hævelse ved testiklerne – i få tilfælde også nedsat sædkvalitet – noget, man har set hos patienter, der tværtimod er smittet med coronavirus, lyder det.

Lægen Leana Wen er altså ikke bekymret for, at vaccinen skulle have påvirket mandens nedre dele.

Hun er mere bekymret for konsekvenserne af den misinformation, som Nicki Minaj og andre spreder på sociale medier.

I USA er der flere end 80 millioner mennesker, der endnu ikke er blevet vaccineret.

»Mange af disse personer er blevet præsenteret for misinformation om vaccinen og er forståeligt nok bange som følge heraf. Det er ekstremt skadeligt for dem at have indflydelsesrige figurer, herunder berømtheder med mange følgere på sociale medier, der videreformidler den her slags information. I krisetider har vi brug for, at alle synger fra den samme sangbog, og det er sangbogen om videnskab og beviser,« siger Leana Wen.