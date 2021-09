Selvom kun hendes hår var synligt, var de færreste – overraskende nok – i tvivl om, at det var tv-kendissen Kim Kardashian, der troppede op til Met Gala i en absurd heldragt med tilhørende elefanthue.

Til gengæld var mystikken større om den tavse kavaler, som hun havde med sit på den røde løber.

For var det monstro hendes eksmand, rapperen Kanye West, der var trukket i elefanthue for at ledsage hende ganske anonymt?

Det skortede ikke på opsigtsvækkende antræk under nattens Met Gala, som især er kendt for at være dér, hvor alverdens kendisser årligt trækker i deres mest opsigtsvækkende kostumer.

Kim Kardashian til Met Gala 2021. Foto: MARIO ANZUONI

Ikke mindst Kim Kardashian, der i år bogstavelig talt var iført sort fra top til tå. Udover et par sorte leggings, der også fungerede som stiletter, bar hun en sort T-shirt-kjole, sorte handsker og elefanthue, hvor kun hestehalen stak ud.

Selvom sættet kan virke simpelt i forhold til kollegaerne, der viste sig frem i store rober med både glimmer, glitter og masser af pangfarver, fik Kim Kardashian ros af modeeksperterne for at vælge et sæt tøj, der så tydeligt viste, hvilket ikon hun er:

At selvom sættet dækkede hver eneste centimeter af hendes krop og ansigt, var det stadig tydeligt at se på konturerne, hvem der gemte sig bag det sorte stof.

Til gengæld var der større usikkerhed om, hvem hendes mystiske ledsager var. (Se ham i videoen over artiklen.)

Kanye West har ofte vist sig i elefanthue på det seneste. Som her til en basketballkamp i Las Vegas i juli. Foto: Ethan Miller

Iført en stor sort hættetrøje, et par posede bukser og badesandaler – og ligeledes med ansigtet tildækket – var det nærliggende at tro, at det var Kim Kardashians eksmand, rapperen Kanye West, hun havde taget med på den røde løber.

Kanye West er kendt for sin store interesse for outreret mode og har selv designet både sko og tøj i samme posede hip hop-stil, hvorfor det ikke ville være uvant for ham at betræde den røde løber i et opsigtsvækkende antræk.

Ikke mindst fordi, den albumaktuelle rapper har været inde i en dristig modemæssig face de seneste måneder, hvor han har vist sig i forskellige former for elefanthuer.

Det er dog en anden modeskaber, der gemmer sig bag stoffet, kan flere amerikanske medier afsløre.

Dsigner og kreativ direktør for Balenciaga Demna Gvasalia. Foto: Daniel LEAL-OLIVAS

Nemlig Balenciagas kreative direktør Demna Gvasalia, som foruden at være en nær ven af både Kim Kardashian og Kanye West har designet aftenens sorte sæt.

Ifølge TMZ var det Kanye West, der i sin tid introducerede sin daværende hustru til Demna Gvasalia og vækkede hendes interesse for haute couture-mode, og flere medier nævner derfor, at både elefanthue og valg af ledsager må være en hilsen til eksmanden.

Herudover valgte Kim Kardashian på aftenen at ændre sit profilbillede på Instagram til en sort firkant – som desuden også er hvad Kanye Wests valgte som cover til sit nyeste album 'Donda'.

Kim Kardashian og Kanye West blev skilt i år efter syv års ægteskab. Sammen har de fire børn.