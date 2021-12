Den britiske popgruppe Spice Girls imponerede alle, da den på rekordtid blev et kæmpe fænomen i 90erne. Men bag facaden kæmpede de fem kvinder en kamp mod en hård sexistisk kultur.

»Som boyband har det været slemt, men det var lige en tand slemmere som girlband,« lyder det fra mangeårig musikekspert og radiovært Henrik Milling, der også mener, at Spice Girls fik stor indflydelse på musikbranchen.

»De blev pakket ind i et gyldent bur – men dog et bur. Du blev set ned på som værende en køn lille pige, og du skulle være glad for at være nået dertil,« siger han og beskriver den britiske musikbranche, der dengang primært var ledet af mænd, som 'kæft, trit og retning'.

Eksemplerne på den hårde sexistiske kultur er mange i den nye BBC-dokumentar 'Spice Girls: How Girl Power Changes the World', der viser, hvordan de unge kvinder gang på gang måtte finde sig i grænseoverskridende og nedladende bemærkninger.

Der var meget fokus på Spice Girls' udseende. Foto: CARL DE SOUZA Vis mere Der var meget fokus på Spice Girls' udseende. Foto: CARL DE SOUZA

»Alle de her managers har styret de her boybands og girlbands med den hårdest tænkelige hånd, og det har været en hård tur. Bortset fra at du som kvinde bare fik en ekstra nedladende og kommanderende situation, for du er jo bare en lille pige, og du skal bare gøre, hvad der bliver sagt,« siger Henrik Milling.

De fem kvinder – Melanie B, Melanie C, Emma, Victoria og Geri – oplevede gang på gang grænseoverskridende mediedækning med fokus på deres vægt og deres udseende.

Helt galt gik det, da de på et tidspunkt fyrede deres manager, Simon Fuller, som de syntes, var for kontrollerende. Det fik – ifølge dokumentaren – de britiske medier til at dække Spice Girls hårdere og mere kritisk, da medierne valgte at holde sig gode venner med Fuller, der havde mange store stjerner i sin stald.

Blandt andet oplevede Emma Bunton, at en radiovært fortalte hende, hvordan han kunne tænke sig at bruge en dildo på hende, mens Victoria blev vejet på tv kun tre måneder efter fødslen af sønnen Brooklyn, for at den mandlige vært kunne tjekke, om hun havde smidt fødselsvægten.

Spice Girls' gamle maneger Simon Fuller ses her sammen med David Beckham. Foto: MATTHEW STOCKMAN Vis mere Spice Girls' gamle maneger Simon Fuller ses her sammen med David Beckham. Foto: MATTHEW STOCKMAN

Ifølge Henrik Milling var Simon Fuller en meget magtfuld manager. Og de hårde managers var en slags nødvendigt onde for stjernerne, siger Milling og henviser til seancen med Emma Bunton og radioværten, der nok aldrig var sket under Simon Fuller.

»Nej, for han havde aldrig sagt ja til, at de skulle optræde foran den vært, og han havde stoppet det lynhurtigt. Og den vært havde efterfølgende oplevet et massivt pres fra Simon Fullers selskab på, at han skulle fyres,« siger han.

På trods af de hårde odds lykkedes det dog også de fem Spice Girls at sprede budskabet om Girl Power og søstersolidaritet og om, at kvinder står stærkere sammen.

Og det er – ifølge Henrik Milling – måske her, at de har haft den største indflydelse på musikverdenen – snarere end gennem deres iørefaldende popmusik.

Spice Girls, som de så ud i 1997. Foto: JAN JØRGENSEN Vis mere Spice Girls, som de så ud i 1997. Foto: JAN JØRGENSEN

»Der er så mange af de kunstnere, vi har nu – specielt de kvindelige – der har haft dem som en kæmpe inspiration,« siger han og nævner popsangerinden Mø, der flere gange har fortalt, at hun har været stor fan af gruppen.

»Spice Girls brød normerne. Da de var bedst, så var de i stand til at vise, at der er ingen forskel på dig og mig, vi gør det sammen. Det her er Girl Power, se, hvad vi kan. Det er ægte. Det er kernen. Og det er derfor, at de blev så kæmpe store,« siger Milling og tilføjer:

»Spice Girls bliver et af 90ernes allerstørste fænomener, og det vil de stå som i al den tid, som vi overhovedet kan gå og stå og tænke.«