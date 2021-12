De vidste, hvad de ville have, sagde det højt og tog verden med storm. Men bag Spice Girls' succes var også en grim bagside.

Grove sexistiske kommentarer, nedsættende bemærkninger om deres udseende, dødstrusler, latterliggørelse og et grænseoverskridende mediepres var blandt det, som de fem Spice Girls måtte finde sig i.

Kun tre måneder efter at Victoria Adams (nu Beckham) var blevet mor for første gang, blev hun vejet på tv. Vægten viste, at den 163 cm højde kvinde vejede 51 kilo Den mandlige britiske tv-vært nikkede tilfredsstillende.

Eksemplet er kun et af mange i den nye BBC-dokumentar ‘Spice Girls: How Girl Power Changes the World’, der viser, hvordan Spice Girls blev skabt ind i en mandsdomineret og sexistisk kultur i både musik- og mediebranchen, hvor langt de fleste chefer og ledere dengang var mænd.

Prins Charles så lidt forlegen ud med rød læbestift på kinden, efter han havde fået et ordentligt smækkys af Geri. Foto: JOHN GILES

»Den eneste vej til succes var at kunne drikke lige så meget som drengene. Kan du feste lige så meget igennem, være lige så sjov,« fortæller journalisten Miranda Sawyer i dokumentaren om kulturen dengang.

»Man skulle gøre det hele, mens man dansede baglæns i høje hæle,« fortsætter hun.

Men Geri, Mel B, Mel C, Emma og Victoria havde ikke tænkt sig at følge reglerne. De ville gøre op med normerne, men kampen var hård.

Spice Girls var ellers et frisk pust, da de blev dannet efter en audition i 1994 som et modtræk til datidens mandlige popgrupper som blandt andet Take That.

David og Victoria Beckham med deres dengang tre sønner. Siden har de også fået en datter. Foto: LEON NEAL

De fem rapkæftede kvinder lagde hårdt ud med kort efter at fyre deres første manager, hvorefter de fandt en ny og scorede en superkontrakt med musikselskabet Virgin. De bragede derudad med hit efter hit, og i løbet af få år gav de hele verden Spice Girls-feber.

Men kampen for succes var ikke let. Spice Girls med mottoet 'Girl Power' opfattede sig selv som en ny slags feminister, der ville vise kvindelig styrke, samtidig med at de gerne ville have lov til at klæde sig nedringet og bruge makeup.

Fokus på deres udseende blev dog voldsomt. Allerede da gruppen blev lavet, blev de kvindelige aspiranter opdelt og tildelt point for deres evner til at danse, synge, for deres personlighed samt deres udseende.

Her fik Victoria Adams blandt andet karakteren syv (ud af ti) i udseende med noten 'ikke særlig god hud'.

Dagligt måtte de fem kvinder sige fra:

»Du kan rende mig røven,« lød det blandt andet fra Mel B til en reklamemand, der mente, at hun skulle vise mere kavalergang i en reklame for Pepsi.

Geri Halliwell fulgte trop og kaldte ham for et mandschauvinistisk røvhul, mens han bare tørt konstaterede, at »sådan er showbiz«.

Helt vildt blev det, da de fem kvinder efter nogle år fyrede deres anden manager, Simon Fuller, der var et stort navn i branchen. Ifølge dokumentaren havde han så mange kontakter til kendte, at flere medier valgte at 'holde med' ham i stedet for med Spice Girls, der fik en hårdere og grovere pressedækning.

Spice Girls ved Brit Awards i 2000, hvor Victoria netop havde modtaget dødstrusler. Foto: POOL

Samtidig begyndte Spice Girls at splitte op, og kvinderne forsøgte sig on/off som soloartister. Og mens de sammen stod stærkt med deres 'Girl Power', kastede mændene og aviserne sig over dem som gribbe.

»Det blev virkelig grimt,« fortæller en tidligere tourmanager i dokumentaren om den hårde og ofte ubehagelige og personlige kritik, der pludselig begyndte at vælte ned over Spice Girls.

Emma Bunton oplevede, at en mandlig radiovært i et radiointerview fortalte, hvad han gerne ville gøre ved hende med en vibrator.

»Nå jeg har dig med i seng, så bruger jeg gerne en vibrator på dig. Jeg skaffer en stor, sort vibrator til dig,« lød det værten, mens den chokerede 'Baby Spice' fik fremstammet, at han hellere måtte opføre sig ordentligt.

Geri Halliwell blev i 2015 gift med Christian Horner. Foto: TOBY MELVILLE

Victoria Adams blev behandlet som en kæmpe stjerne, da hun indledte et forhold til fodboldstjernen David Beckham. Men da hendes mand få år efter blev anklaget for at have en affære med sin assistent, vendte bøtten. Pludselig blev hun syndebuk for sin mands påståede affære og kunne i avisoverskrifterne læse, at det nok skyldtes, at hun var for kedelig.

Melanie Brown (Mel B) måtte se sig selv omtalt som en dårlig mor, fordi hun havde brystimplantater og ifølge medierne derfor ikke kunne amme sin søn. Og generelt oplevede Spice Girls-kvinderne en så hård kritik af deres udseende og evner, at det var direkte mobning. Både Geri og Melanie C fik undervejs depressioner og sammenbrud.

Men 'the show must go on', som man siger i showbiz.

Det mest chokerende eksempel på netop det er måske fra dengang, Spice Girls optrådte ved Brit Awards i år 2000, kort efter at Geri Halliwell forlod bandet.

Spise Girls har flere gange splittet op og er også flere gange blevet gendannet. Blandt andet sang de sammen ved afslutningsceremonien ved OL i London i 2012. Foto: Stefan Wermuth

Kort inden showet havde Victoria Beckham fået dødstrusler mod sig selv og sin søn. Desuden havde hun og David Beckham fået tilsendt patroner med posten.

Da Spice Girls gik på scenen, startede forestillingen med et brag fra noget fyrværkeri. Victoria troede, at hun var blevet skudt, og brød ud i tårer. Men alligevel samlede hun sig nok op til, at de gennemførte forestillingen.

Og måske er netop det det mest bemærkelsesværdige ved dokumentaren. At trods de mange slag, stød og den grove sexistiske kultur, de fem kvinder var oppe i mod, så formåede de alle at komme ud på den anden side.

De har kæmpet med spiseforstyrrelser, depressioner, en voldelig ægtemand og et umenneskeligt pres i medierne. Men de kom igennem og skabte sig deres egne karrierer. Emma, Melanie C og Geri Halliwell fik succes med deres musik, Melanie B blev både sanger og 'X Factor'-dommer, mens Victoria Beckham er blevet en kendt designer. Og så kan de se tilbage på, at de også satte et markant aftryk på opgøret mod den sexistiske kultur i både medie- og musikbranchen.