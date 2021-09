Retsdramaet mellem Gustav Salinas og kognitiv kostvejleder Katrine Gisiger fortsætter.

For nu svarer den tidligere realitydeltager – og nuværende selvstændige online coach – for første gang på kritikken, som har resulteret i, at han har sagsøgt Katrine Gisiger.

»Hun sviner mig til og kommer med de her vilde beskyldninger om, at jeg har givet folk spiseforstyrrelser og selvmordstanker. Men ikke en eneste af de her beskyldninger er dokumenteret,« fortæller Gustav Salinas til B.T.

En påstand, Katrine Gisiger dog er uenig i.

»Jeg har modtaget næsten 300 forskellige kritiske historier om ham fra vores spørgeskema. Og det er ikke bare at klikke af, man skal skrive sin historie med navn, nummer og e-mail og skrive under på en tro- og loverklæring og sende beviser. Det er enormt bøvlet for folk,« understreger hun.

Katrine Gisiger er ikke bange for at gå i retten mod Gustav Salinas - selv hvis hun skulle ende med at tabe. Foto: Privatfoto Vis mere Katrine Gisiger er ikke bange for at gå i retten mod Gustav Salinas - selv hvis hun skulle ende med at tabe. Foto: Privatfoto

Gustav Salinas føler derimod, at det er fordi, han er et kendt ansigt, at han særligt bliver peget ud i kritikken af online coaches.

En kritik, der har lydt på alt fra manglende gennemsigtighed i forhold til, hvem ens coach reelt er, til coaches' manglende faglighed og værst af alt: at online coaches har forværret klienters spiseforstyrrelse.

Gustav Salinas benægter fortsat, at kritikken passer på ham og hans online coachingvirksomhed. Men som Katrine Gisiger modsat fastholder.

»Jeg er ligesom en kørelærer. Jeg giver dig et kørekort, men jeg bestemmer ikke, om du kører over for rødt bagefter. Det er dit eget ansvar,« argumenterer Gustav Salinas.

»Jeg har hjulpet tusindvis af mennesker. Der vil altid være en del, der ikke får succes. Dem, der er sure, er jo også nogle gange dem, der ikke formåede at følge planerne. Det betyder ikke, at jeg har skadet dem,« forklarer han.

Gustav Salinas fik sit gennembrud som realitystjerne, men gør sig i dag i træningsverden med sit firma FitnessNu. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Gustav Salinas fik sit gennembrud som realitystjerne, men gør sig i dag i træningsverden med sit firma FitnessNu. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Han bekræfter dog, at han har arbejdet med spiseforstyrrelse klienter, men afviser, at han skulle have forværret nogens spiseforstyrrelser.

»Det er ikke fordi, jeg ikke vil tage ansvar, for selvfølgelig kan jeg gøre tingene bedre. Men hvis du har en spiseforstyrrelse, så bliver du ikke mere syg, fordi du køber et kost- og træningsprogram. Det er voksne mennesker, der køber noget på nettet. De er ansvarlige for dem selv. De må sige, hvis de har et problem,« lyder ræsonnementet fra Gustav Salinas.

»Skulle jeg så sige til en person, du har en spiseforstyrrelse, du må ikke træne, du må ikke spise sundere? Sådan skal det ikke være. Man må selv fortælle, hvad man har af problemer, og så skal man være tilknyttet en psykolog eller psykiater, hvis man har nogle psykiske problemer, som kræver behandling. Det har vi også henvist folk til.«

Den forklaring giver Katrine Gisiger dog ikke meget for.

»Det er den største ansvarsfralæggelse at bebrejde sine klienter. Det kan virke som en lille procentdel, hvis Gustav måske har haft 10.000 klienter, men man bør stadig ikke have 300 mennesker, der fortryder deres forløb. Det er ikke godt nok,« fastholder hun.

De foreløbige resultater af de spørgeskema-besvarelser, Katrine Gisiger har modtaget. Vis mere De foreløbige resultater af de spørgeskema-besvarelser, Katrine Gisiger har modtaget.

Rent juridisk handler den retslige sag dog kun om brud på ophavsretten, da Katrine Gisiger har delt en af Gustav Salinas' reklamevideoer, der har fået lagt en ny voice over på, der på satirisk vis kritiserer Gustav Salinas' forretning.

»Det handler ikke om, hvor jeg kunne ramme hende, men om hvor grænsen går. Der må være grænser for, hvad du må sige om folk uden nogen form for reel dokumentation,« begrunder Gustav Salinas.

Men Katrine Gisiger har slettet videoen igen – efter råd af dommeren og sin advokat, og ikke fordi videodelingen var ulovlig, understreger hun.

Derfor er det usikkert, om der overhovedet bliver noget retsmøde. Og det ærgrer Katrine Gisiger.

»Jeg vil meget gerne mødes i retten, fordi så kan jeg fremlægge vores kritikpunkter for Gustav, og så han kan blive tvunget til at forholde sig til dem og tage det alvorligt,« forklarer hun.

Hvilken side er du på?

Hun nægter dog fortsat at skulle betale den erstatning og de advokatomkostninger, som Gustav Salinas kræver. Og hun nægter at undskylde eller at stoppe med at fortælle om de ugerninger, hun beskylder Gustav Salinas for.

»Jeg ville gerne slette videoen og i et opslag forklare hvorfor, samt rette fejlen fra videoen om, at det er gymnasieelever, der arbejder for ham. For det er kun rygter – han har også folk, der har blandt andet har samme uddannelse som mig. Men det tilbud afviste de fuldstændig blankt,« lyder det fra Katrine Gisiger.

Men Gustav Salinas er heller ikke færdig med at sagsøge Katrine Gisiger, fortæller han.

»Jeg har også tænkt mig at køre en retssag, fordi hun udokumenteret beskylder mig for at have fået en til at have fået selvmordstanker, og det er altså ikke i orden.«

Ikke mindst fastholder han sit krav om, at Katrine Gisiger skal betale hans advokatomkostninger.

»Hun skal betale for de udgifter, der har været indtil videre, for det har jo kostet mig at sætte en advokat på sagen. Det synes jeg kun er rimeligt. Jeg var nødt til at få en advokat til at fortælle hende, at hun skulle fjerne videoen, og at det hun gør er ulovligt,« understreger Gustav Salinas.