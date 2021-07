Listen af realitystjerner, der kommer hjem fra et tv-program og efterfølgende bliver såkaldte online coaches, er lang.

Langt størstedelen af dem er det gennem den danske virksomhed Lenus eHealth, der for nylig blev værdiansat til svimlende tre milliarder kroner.

Lenus eHealth opsøger selv realitystjernerne, også dem helt uden fagligt belæg for at være personlige trænere, og forsøger at få dem til at drive online coachingvirksomhed.

Blandt andre 'De unge mødre'-deltageren Luna Munk.

Alt i mig skreg, at det var helt skævt. Jeg passede slet ikke på profilen, og jeg havde ingen kompetencer til at agere coach overfor andre Luna Munk, 'De unge mødre'-deltager, blev kontaktet af Lenus eHealth med henblik på at blive personlig træner hos dem.

»Alt i mig skreg, at det var helt skævt. Jeg passede slet ikke på profilen, og jeg havde ingen kompetencer til at agere coach overfor andre. Jeg følte helt klart, at min profil med 24.000 følgere blev spottet og set som en potentiel forretningsmulighed for dem,« fastslår Luna Munk overfor B.T.

Den forretningspraksis vækker også harme hos den mangeårige personlige træner, ekspert i ernæring, sundhed og træning, samt ph.d. i muskelbiologi Anders Nedergaard.

Han er medstifter af brancheforeningen PT Danmark for personlige trænere, netop på baggrund af den udvanding af sit fag, der kom med ekspansionen af online coaching.

»Lenus kontakter alle, der ser nogenlunde slanke eller trænede ud og har været med i et realityprogram og lover at gøre alt arbejdet. Derfor er alle realitystjerner jo coaches nu, og det er Lenus, der kører hele lortet. De skal bare lave noget fedt content på Instagram en gang imellem, så kører det helt af sig selv,« raser han.

Luna Munk er kendt fra 'De unge mødre' og fra sin Instagram-profil. Desuden har hun deltaget i 'Luksusfælden'. Foto: TV3 Vis mere Luna Munk er kendt fra 'De unge mødre' og fra sin Instagram-profil. Desuden har hun deltaget i 'Luksusfælden'. Foto: TV3

Blandt de realitystjerner, som bedriver online coaching igennem Lenus eHealth, er 'Ex on the Beach'-deltagerne Robin Christensen, Asbjørn Nielsen, Nicklaes Johannes Olsen og Morten Kjeldsen, 'Paradise Hotel'-deltagerne Patrick Brylov og Teitur Skoubo, samt 'Robinson Ekspeditionen'-deltageren Bille Bay og 'Kærlighed ved første swipe'-deltageren Mikkel Due Jensen.

Én af de realitypersonligheder, som Lenus eHealth også gerne ville have tilføjet til listen, er 'De unge mødre'-deltageren Luna Munk.

Hun blev 5. marts 2021 kontaktet af en kvindelig key account manager fra Lenus eHealth, som til Luna Munks overraskelse viste sig at ville have hende ind som personlig træner.

»Hun fortalte, at hun havde set sig varm på min profil, da hun så, at jeg havde skabt motivation for mange til at komme ud at gå. Jeg gjorde hende opmærksom på, at jeg selv var i gang med at tabe mig, og samtidig havde jeg taget 20 kilo på det sidste år,« forklarer Luna Munk.

Det generede dog ikke kvinden i telefonen. Luna Munk endte som bekendt med at takke nej, fordi hun ikke følte sig egnet og fik indtryk af, det var en uetisk pengemaskine, hun blev lokket ind i.

Anna Seneca og Oliver Erngart drev indtil for nylig coachingvirksomheden gennem platformen Lenus eHealth. Foto: Janus Nielsen/Realityportalen Vis mere Anna Seneca og Oliver Erngart drev indtil for nylig coachingvirksomheden gennem platformen Lenus eHealth. Foto: Janus Nielsen/Realityportalen

En holdning, hun deler med 'Paradise Hotel'- og 'Love Island'-deltageren Oliver Erngart.

Han blev i sin tid blev kontaktet af Lenus eHealth med henblik på at blive online coach. Et tilbud, han tog imod sammen med 'Paradise Hotel'-kæresten Anna Seneca, som allerede dengang var uddannet personlig træner. For nylig har de dog nedlagt samarbejdet med Lenus.

»Der, hvor filmen glipper for mig, er, at de kun tænker på penge og kontakter alle, der træner det mindste og har mange følgere – også selv uden en uddannelse,« forklarer Oliver Erngart.

Han startede selv som online coach for virksomheden uden mere erfaring end de mange timer, han selv havde lagt i fitnesscentre.

»Jeg var ikke selv i stand til at hjælpe alle, da jeg ikke havde uddannelsen i starten. Men det havde Anna heldigvis, og hun kunne hjælpe der, hvor jeg ikke kunne,« forklarer realitystjernen.

B.T. har spurgt Lenus eHealths administrerende direktør, Bertram Thorslund, hvorfor virksomheden kontakter og ønsker at have realitystjerner uden faglig baggrund som online coaches.

Lenus er stiftet af Bertram Thorslund, der i dag kan notere sig, at den kun fem år gamle startup nu har en værdiansættelse på tre milliarder kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra selskabet. Foto: Pr Vis mere Lenus er stiftet af Bertram Thorslund, der i dag kan notere sig, at den kun fem år gamle startup nu har en værdiansættelse på tre milliarder kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra selskabet. Foto: Pr

»Vi markedsfører vores platform til kost-, træning- og sundhedsrelaterede profiler. Vi har en forholdsvis bred palet af forskellige coaches, som benytter vores platform, da der bliver coachet på mange forskellige måder og områder. Cirka fire procent af vores coaches har deltaget i et tv-program. En livsstilsændring kræver vedholdende og varig motivation, og det er op til forbrugeren at vælge den coach, som de finder mest inspirerende,« lydet det fra Lenus-direktøren.

Han forklarer, at det drejer sig om syv procent af deres tilknyttede online coaches, »som er autodidakte«.

»Coachen skal selvfølgelig have kompetencerne til at løfte opgaven uagtet deres baggrund. Da personlig træner og kostvejleder desværre ikke er beskyttede titler i Danmark, kan det være svært at sige, hvilke uddannelser der er kvalificerende, og hvilke uddannelser der ikke er,« lyder begrundelsen.

Men det er ikke et godt nok forsvar for, hvorfor man vælger aktivt at opsøge uuddannede realitystjerner, mener Anders Nedergaard.

»Hvis man gerne vil have en troværdig virksomhed, så skal man måske ikke gøre det,« slår træningseksperten fast.

Bertram Thorslund understreger desuden, at virksomheden har til hensigt at finansiere etableringen af en online coaching-uddannelse med en del af midlerne fra deres seneste investeringsrunde, hvor de fik 387 millioner kroner.