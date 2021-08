Hele Danmark kender hende som Medina.

Det har længe været offentligt kendt, at Medina – før hun slog igennem – i 2003 var ved numerolog og fik foretaget et navneskift.

Hun gik fra at hedde Andrea Fuentealba Valbak til Medina Danielle Oona Valbak.

Hvad vi ikke ved er, at det kunne have endt helt anderledes. Det fortæller hun om i Anders Breinholts podcast 'Breinholt taler … med'.

Medina. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Medina. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Medina fik nemlig en bunke navne at vælge imellem.

»Det var lange lister. Men jeg kan huske, at jeg skimtede dem allesammen, og så faldt jeg lige hurtigt over Medina og Venecia som fornavne,« fortæller hun.

»Venecia? Det er også en blanding. Det kan gå begge veje, rent karrieremæssigt. Det kan være stjernen i en erotisk film, men kan også være prinsessen af Monaco,« svarer Anders Breinholt.

Som bekendt endte popstjernen altså med at kalde sig Medina – og det var måske ikke helt skidt.

Fem år efter skiftet fik hun nemlig sit gennembrud med hittet 'Kun for mig'.

Men da værten Anders Breinholt udtrykker sin skepsis omkring numerologi, kan hun også godt følge ham.

»Jeg forstår udmærket godt den skepsis, der kan være omkring det. Det er fandeme fjollet. Hold kæft, hvor er det langt ude,« fortæller Medina og fortsætter:

»Om det er placebo, eller om det er fordi, energierne har ændret det, de skulle ændre for mig, er jeg fuldstændig ligeglad med. Der skete det, jeg ville have … And look at me now.«

I juni 2020 giftede hun sig med sergenten Malo Chapsal, hvilket resulterede i endnu et navneskifte. Nu hedder popprinsessen Medina Danielle Oona Chapsal.

Sammen har parret sønnen, Tyler Rose Chapsal, der kom til verden 30. januar 2021.