Britney Spears er klar til at begynde et nyt liv fri fra sin fars værgemål.

Ifølge kendissitet TMZ har den verdensberømte sanger planer om at købe hus med sin forlovede gennem flere år, Sam Asghari.

Faderen Jamie Spears har været sin datters værge, siden hun fik et nervesammenbrud i 2008.

Han har haft råderet over hendes formue, hendes karriere og har kunnet bestemme over hendes liv.

Noget, der i stigende grad har frustreret Britney, som til sidst gik rettens vej for at få sin frihed tilbage.

Onsdag i denne uge besluttede retten så endelig at gøre en ende på faderens formynderskab.

Dagen efter fejrede sangerinden afgørelsen ved at lægge et nøgenbillede af sig selv på Instagram, men stjernen har altså også andre – mere langsigtede – planer for at markere sit nye liv.

Kilder siger til TMZ, at hun og Sam Asghari ønsker at begynde helt forfra i et nyt fælles hjem.

Den endelige beslutning bliver dog ikke taget, før Britney igen har fuld kontrol over sine finanser, forlyder det.

Ifølge mediet skyldes ønsket om en ny bolig, at der er for mange dårlige minder forbundet med det sted, hun bor nu. Et sted, hvor hun i vid udstrækning efter eget udsagn har følt sig holdt som gidsel.

Når den tid kommer, bliver det sandsynligvis som mand og kone, at parret indtager et nyt hjem.

I begyndelsen af september friede Sam Asghari nemlig, og Britney Spears' svar var »ja.«