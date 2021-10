I årevis har han været sin datters værge. Men ikke længere.

Nu sætter popstjernen Britney Spears' far ord på, at en domstol onsdag valgte at fjerne ham som fra posten – hvilket han selv kalder et »tab« for datteren.

Det skriver CNN.

Den verdenskendte sangers far, Jamie Spears, har været udpeget som sin datters værge og formynder, siden Britney Spears i 2008 blev indlagt som følge af et psykisk nedbrud.

Den seneste tid har der dog været forhøjet opmærksomhed på formynderskabet, da popstjernens advokater sidste år fortalte, at hun ikke længere ønsker, at hendes far skal være involveret.

Siden har der været udkæmpet et slagsmål i retten – og onsdag blev det sidste punktum sat, da en domstol valgte at fjerne faderen som hendes værge.

Gennem sin advokat, Vivian Thoreen, sætter Jamie Spears nu ord på den beslutning:

»Hr Spears elsker sin datter, Britney, ubetinget. I 13 år har han forsøgt at gøre det, der er i hendes bedste interesse, uanset om det er som værge eller far,« fortæller hun i en udtalelse til CNN og tilføjer:

»Alle, der har prøvet at hjælpe et familiemedlem, der kæmper med mentale udfordringer, kan forstå den meget store mængde af daglig bekymring og arbejde, som det kræver. For hr. Spears betød det også, at han måtte tie og ikke svare tilbage på alle de falske, spekulative og ubegrundede angreb mod ham, som visse dele af befolkningen, medierne og – mere nyligt – Britneys egen advokat stod bag.«

Tilbage i juni fandt den første høring sted i sagen, hvor Britney Spears for første gang selv udtalte sig offentligt om værgemålet:

»Jeg har været i chok. Jeg er blevet traumatiseret. I ved: Fake it till you make it. Men nu fortæller jeg sandheden. Jeg er ikke lykkelig. Jeg kan ikke sove. Jeg er så sur, det er vanvittigt. Jeg er deprimeret og græder hver dag,« sagde hun blandt andet dengang.

I udtalelsen fra hendes far lyder det videre, at han er skuffet over domstolens beslutning:

»Disse fakta gør udfaldet af gårsdagens (onsdagens, red.) høring endnu mere skuffende og – for at være ærlig – et tab for Britney. Med al respekt var det forkert af retten at fjerne hr. Spears, lade en fremmed tage hans plads til at håndtere Britneys ejendom, og forlænge det formynderskab, som Britney har bønfaldt retten om at komme ud af tidligere denne sommer.«

I stedet for Jamie Spears har retten ifølge CNN udpeget revisoren John Zabel – som Britney Spears og hendes advokat havde udvalgt – til at tage vare på hendes økonomi midlertidigt.

Den 12. november finder en ny høring, hvor man vil gennemgå sangerens ønske om helt at undslippe formynderskabet, finde sted.