Det har udviklet sig til en regulær krig på ord, sandhed og retfærdighed mellem radiovært Maria Jencel og Atlantis Rejser.

Hun fortæller om svigt og en rædselsferie i Egypten, og rejseselskabet anklager radioværten for at true dem med dårlig omtale for at få økonomisk kompensation.

B.T. har nu spurgt Maria Jencel, om hun misbruger sin magt som influencer og kendt medieperson – og til dels også sin mands, radio- og tv-vært Pelle Peter Jencel.

Rejseselskabet oplever det nærmest som afpresning fra to journalister i branchen. Har I ikke et ekstra ansvar?

»Jeg føler ikke, at jeg har et ekstra ansvar. Jeg føler ikke, at jeg stod i det som influencer, eller radiovært for den sags skyld. Jeg stod i det som mor og menneske.«

I klagen til Atlantis Rejser afsluttede Maria Jencel sin mail med følgende formulering:

»Vi har over 50.000 følgere, der følger med i denne ferie, og i dag kommer jeg til at fortælle dem om vores oplevelse, hvis ikke I bekræfter refunderingen.«

Det opfatter Pernille Ammitzbøll, kommunikationschef i Atlantis Rejser, som en bekymrende magtanvendelse, når to journalister »truer med dårlig omtale« på en privat ferie.

Hele sagen tog fart i denne uge, da Maria Jencel delte sin dårlige oplevelse på ferien med Atlantis Rejser i en kommentar på sangerinden Szhirleys Instagram.

Det fik Atlantis Rejser til tasterne i et modsvar om, at parret i deres klage lagde vægt på deres mange følgere, hvilket sendte Jencel-parret i modvind på sociale medier.

Debatten gik i flere retninger, og Atlantis Rejser gav senere deres side af sagen til B.T. Nu er Maria Jencel tilbage fra ferien og svarer på kritikken.

Hvorfor er det så vigtigt at fortælle, at I har så mange følgere? Hvis du siger, at du bare rejser som en mor med to små børn, så blander du vel tingene sammen?

»Nej, det føler jeg egentlig ikke, fordi man kan jo godt være mange ting.«

Men du siger, at du rejser som mor og ikke som influencer. Men når det så går galt, og du er utilfreds, så er det lige pludselig influenceren, der klager?

»Nej, jeg har betalt for en rejse som mor.«

Men hvis du stod i det som mor, hvorfor nævner du så, at du har 50.000 følgere, og du har også nævnt, at du er influencer til rejseselskabet flere gange?

»Jeg har ikke nævnt, at jeg er influencer. Jeg har simpelthen bare nævnt, at der er rigtig mange mennesker, der følger med i vores rejse.«

Men når I så er utilfredse, så begynder du at trække på, at du er influencer og medieperson med mange følgere og stor indflydelse. Hvordan hænger det sammen?

»Jeg kan slet ikke se, hvordan det skulle være et problem. Fordi selvfølgelig så følger folk med i mit liv og min rejse.«

Men det er jo et pressionsmiddel, du bruger mod rejseselskabet for at få din kompensation?

»Jeg har gjort det samme, som hvis man truer med en dårlig anmeldelse på Trustpilot. Eller ligesom hvis man siger, at jeg vil fraråde alle mine venner at rejse med jer.«

»Det her er jo ikke det første, jeg siger til dem. Jeg tigger og beder dem om at flytte os til et andet sted. Jeg viser dem billeder, og jeg fortæller dem om alle de tilstande og forhold, og hvor kritisabelt det er. Og de gør ikke noget ved det. Og så kommer jeg selvfølgelig derud, at jeg vil beskytte min familie.«

Til B.T. forklarer Maria Jencel, at de ikke kunne sove nytårsnat på hotellet på grund af larm. Restauranterne var beskidte og maden uspiselig. På det andet værelse, som de blev opgraderet til, lugtede vandet på badeværelset ifølge Maria Jencel af kloak. Under deres ferie blev især hendes mand, Pelle Peter, syg med maveonde.

Maria Jencel mener derfor, at rejseselskabet har svigtet dem. Det har været en trussel mod dem at fange dem på hotellet uden at flytte dem til et andet, lyder det.

B.T. har spurgt Atlantis Rejser, hvorvidt parret ikke er berettiget til at blive kompenseret, når de har oplevet flere problemer på hotellet – og er blevet syge med maveonde.

»Vi har hele tiden forsøgt at hjælpe parret i det samme øjeblik, vi fik besked fra dem. Parret er meget velkomne til at kontakte vores kundeservice igen med henblik på at diskutere en eventuel kompensation for sygedage. Dog er det lettere for os indgå i en dialog, hvor vi ikke bliver mødt med trusler om dårlig omtale.«

Det billede, som Maria Jencel tegner af hotellet, genkender Atlantis Rejser heller ikke.

De fortæller, at Maria Jencel ønskede at blive flyttet til et andet hotel, Four Seasons, hvilket rejseselskabet ikke imødekom. Hotellet opgraderede dem i stedet.

De andre kritikpunkter om ildelugtende vand, en ødelagt seng og fortsat støj er ifølge Atlantis Rejser ikke blevet dem foreholdt før nu, hvor hun skriver om det på Instagram.

Atlantis Rejser påpeger, at de har forstået situationen sådan, at Maria Jencel truer dem med såvel sin egen platform som hendes mand, Pelle Peter Jencels.

Maria Jencel erkender, at hun ikke også skulle have nævnt sin mands følgere i klagen, som hun skrev i en »ekstrem desperat situation«.

»For min mand havde intet at gøre med denne samtale,« siger hun.