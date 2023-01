Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er svært at finde ud af, hvorvidt parret Maria Jencel og Pelle Peter Jencel har haft et godt ophold i Egypten ved nytår.

På Maria Jencels sociale medier ligner det fryd og gammen, men ifølge Atlantis Rejser, som kendisparret rejste med, så var Maria Jencel ikke tilfreds.

Parret blev nytårsdag derfor gratis opgraderet til en suite på Sunrise Arabian Beach Resort for at imødekomme dem.

Men det var åbenbart ikke nok, lyder det fra Atlantis Rejser, som til B.T. nu kommer med deres side af sagen, der har udviklet sig på Instagram.

Radioværten Maria Jencel skulle udover opgraderingen have forsøgt at opnå yderligere økonomisk kompensation fra selskabet. I korrespondancen med Atlantis Rejser havde Maria Jencel i den sammenhæng lagt vægt på, at hun og manden, Pelle Peter Jencel, tilsammen har mange følgere på Instagram.

Ifølge B.T.s oplysninger forsøgte Maria Jencel tilsyneladende at presse rejseselskabet med at give dem dårlig omtale på sociale medier og hos deres mange følgere, hvis ikke deres økonomiske krav blev mødt.

Maria Jencel er radiovært på 24Syv, og Pelle Peter Jencel er vært på P3 hos DR. De har i skrivende stund tilsammen tæt på 100.000 følgere på Instagram.

Parret havde ikke fået deres ferie til Sharm el-Sheik i Egypten betalt af Atlantis Rejser som del af en sponsoraftale, som flere spekulerer i.

Hele miseren mellem Jencel-parret og Atlantis Rejser udspringer fra en kommentar på sangerinden Szhirleys Instagram-profil.

Her beskrev sangerinden en ferie med maveonde, hvortil Maria Jencel kommenterede, at de også har været uheldige. I samme kommentar taggede hun Atlantis Rejser, som derfor blev opmærksomme på det. Selskabet mener ikke, at det retfærdigt, at de skal inddrages og indirekte kritiseres til Szhirleys 100.000 følgere.

Atlantis Rejser mener ikke, at det er fair over for dem eller deres samarbejdspartnere, som ifølge rejseselskabet har strakt sig langt for at imødekomme parret på rejsen.

Maria Jencel siger lørdag aften til B.T., at hun ikke ønsker at svare på spørgsmål lige nu, da hun vil passe på sin familie. Især Pelle Peter Jencel, som er syg efter ferien, som hun kalder 'verdens værste'. I stedet henviser hun til Instagram, hvor værten i en række storys giver familiens side af sagen og beskriver ferien som et helvede.

B.T. har også forsøgt at indhente en kommentar fra DR henover weekenden, da Pelle Peter Jencel er DR-ansat. Marie Jencel er radiovært hos 24Syv.