Først skrev den danske sangerinde Szhirley på Instagram, at hun var ramt af maveinfektion på sin ferie.

Så kommenterede radiovært Maria Jencel, at hun sammen med sin mand, P3-værten Pelle Peter Jencel, var i samme situation med deres rejseselskab. Men nu har Atlantis Rejser udstillet kendisparret med en enkelt kommentar.

Her undrer rejseselskabet sig over, at Jencel-parret nu skulle være utilfredse med deres ferie, da de gratis var blevet opgraderet til en suite under deres ophold.

»I din kommunikation med os har du lagt vægt på jeres mange følgere (din mand og dig).«

Og det er denne sætning, som har skabt røre i andedammen på de sociale medier, da det kan forstås således, at parret har brugt deres status som klemskrue på selskabet for at forhandle bedre vilkår. Maria Jencel har i skrivende stund mere end 40.000 følgere på Instagram og Pelle Peter Jensen 56.000 følgere.

Kommentaren fra Atlantis Rejser har fået flere brugere på Instagram til at hylde rejseselskabet og samtidig kritisere Jencel-parret.

»Pinligt«, »Usmageligt«, og »Flovt« lyder det blandt reaktionerne.

B.T. ville gerne høre Maria Jencel, hvorvidt kommentaren fra Atlantis Rejser er retvisende, og hvordan hun forholder sig til det.

Både Maria Jencel og Pelle Peter Jencel har svaret, at de ikke ønsker at svare på spørgsmål lige nu, da de stadig er i lufthavnen på vej hjem.

B.T. har også forsøgt at indhente en kommentar fra DR henover weekenden, da Pelle Peter Jencel er DR-ansat.

DR er dog ikke vendt tilbage endnu vedrørende kommentaren fra Atlantis rejser, som lyder:

»Hej Maria. Vi fik ellers indtrykket af, at I var tilfredse med at blive opgraderet gratis til en ret lækker suite i Royal Club afdelingen med pool og clublounge reserveret alene til gæster i suiterne. I din kommunikation med os har du lagt vægt på jeres mange følgere (din mand og dig) @pellepeterjencel – vi har ikke forstået på jer, at I ikke er tilfredse med suiten? Vi kunne endda se, at du har lagt billeder og video op derfra? Men vi kontakter jer gerne igen for at sikre, at I er glade og tilfredse?«

Atlantis Rejser oplyser til B.T., at de for nuværende ikke har flere bemærkninger til deres kommentar til Maria Jencel på Instagram.

B.T. har også rakt ud til Pelle Peter Jencel, som ikke ønsker at svare på spørgsmål lige nu.