De fleste kendte tjener nok hovedparten af deres små – eller enorme – formuer, mens de er i live. Men så er der også dem, hvor millionerne ruller ind længe efter, at de er døde.

Det amerikanske finansmagasin Forbes har netop lavet en liste over de bedst tjenende afdøde kendisser, og listens nummer ét vil nok overraske de fleste.

Tænker man tilbage på nogle af de mest kendte sangere, forfattere og hollywoodstjerner, der er døde, vil Michael Jackson, Whitney Houston og Elvis nok dukke frem på nethinderne.

Og ja, Michael Jacksom har rigtig nok toppet listen de seneste otte år, men kongen af pop er blevet detroniseret.

Michael Jackson har toppet listen fra 2013 til 2020. Foto: STR Vis mere Michael Jackson har toppet listen fra 2013 til 2020. Foto: STR

Årets bedst tjenende afdøde kendis er nemlig forfatteren Roald Dahl, der døde for mere end 30 år siden. Roald hvem, tænker du måske?

Roald Dahl var en britisk børnebogsforfatter, der blandt andet skrev bogen 'Charlie og chokoladefabrikken'.

Filmen blev senest filmatiseret i 2005 med Johnny Depp i hovedrollen som den skøre chokoladefabriksejer Willy Wonka, og den har gennem tiden vakt glæde hos mange børn.

Men nu er det tilsyneladende tid til at indspille en ny udgave, mener Netflix, der i september lagde hele 684 millioner dollar (4,4 milliarder kroner) på disken for at sikre sig rettighederne til Roald Dahl Story Company. Ud over historien om 'Charlie og Chokoladefabrikken', er Dahl blandt andet også forfatter til historien om 'James og den kæmpestore fersken' samt flere andre.

Roald Dahl ses her portrætteret på et Norwegian fly. Foto: JASON REDMOND Vis mere Roald Dahl ses her portrætteret på et Norwegian fly. Foto: JASON REDMOND

Og det kan godt vise sig at blive en lukrativ forretning.

Ifølge Forbes har film baseret på Roald Dahls værker indtjent mere end én milliard dollar.

Forbes har opgjort Dahls indtjening til 513 millioner dollar (3,3 milliarder kroner) i 2021, da arvingerne ejede mindst 75 procent af Roald Dahl Story Company.

Nummer to på listen er den afdøde sanger, Prince, der døde 57 år gammel i 2017. Prince var blandt andet kendt for hittet 'When Doves Cry' samt flere andre, og hans musikalske genialiteter indbringer stadig en formue.

Prince er nummer to på årets liste. Foto: MOGENS FLINDT Vis mere Prince er nummer to på årets liste. Foto: MOGENS FLINDT

Hans søskende har i hvert fald formået at sælge 43 procent af boet efter Prince døde for 120 millioner dollar (771 millioner kroner), skriver mediet -–og dermed overhaler også han Michael Jackson.

Men kongen af pop er ikke røget længere ned end til tredjepladsen på årets liste.

Han står til en indtjening på 75 millioner dollar (482 millioner kroner) takket være alle de udødelig hits, han gennem tiden har kreeret.

Også Elvis Presley, Luther Vandross og Bob Marley er på listen, som du kan se her.