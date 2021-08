Realitystjernen Kim Kardashian og hitmageren Kanye West har gennem tiden stået for mere end bare en enkelt skandale.

Derfor ville de fleste måske forvente, at kendisparrets skilsmisse ville ende ud i endnu en. Men sådan er det ikke. Tværtimod.

I en amerikansk podcast, 'Armchair Expert', sender Kim Kardashian nemlig rosende ord mod eksmanden.

Hun har nemlig lært en hel del af ham. Ikke mindst ikke at gå så meget op i, hvad folk tænker om hende.

Kim Kardashian og Kanye West nåede næsten at have syv år sammen som ægtefolk. Foto: Danny Moloshok Vis mere Kim Kardashian og Kanye West nåede næsten at have syv år sammen som ægtefolk. Foto: Danny Moloshok

»Jeg har været sammen med Kanye i et årti. Han er en person, der bestemt ikke tænker over at være likeable, eller hvad andre tænker om ham,« fortæller hun.

Kim Kardashian beretter om, at hun før i tiden var en pleaser, der prioriterede andre før sig selv. Men hun har sidenhen lært – gennem tiden med Kanye West – at det allervigtigste er, at hun har sig selv med.

»Du behøver ikke please alle. Så længe jeg er mig selv og jeg gør tingene på min måde. Du har kun ét liv, og du skal leve det for din egen skyld. Det har lært mig at have mere selvtillid og være ligeglad med, hvad andre mennesker tænker,«, siger hun.

Efter mange års venskab stod Kim Kardashian og Kanye West i 2012 frem som par.

De blev gift to år efter ved et storslået bryllup på Forte di Belvedere i Florence.

Parret har fire børn, de deler forældremyndigheden over: North på otte, Saint på fem, Chicago på tre og Psalm på to år.