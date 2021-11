Mandag morgen fik den længe ventede dokumentar 'Sexisme bag skærmen' premiere.

Her står flere tidligere og nuværende TV 2-medarbejdere frem og fortæller om en sexistisk kultur på tv-stationen, hvor både tonen og adfærden har været krænkende.

Det har fået flere kendte kvinder til at takke de medvirkende for deres mod og deres forsøg på at gøre op med sexisme.

En af dem er tv-vært Sofie Linde.

»Tak til kvinderne i dokumentaren 'Sexisme bag skærmen' for jeres mod til at fortælle jeres historier. Tak. I gør en forskel! Og jeg står sammen med jer. I er ikke alene!« skriver den 32-årige tv-vært i et opslag på Instagram.

Sofe Linde har selv stået i de elleve kvinders sko, da hun på scenen til Zulu Comedy Galla sidste år delte sin egen historie om en »stor tv-kanon« på Danmarks Radio, der forsøgte at afpresse hende for et blowjob til en julefrokost.

Hun har også tidligere fortalt åbent om, at »det ikke er uden skrammer, at man kaster sig ud i den debat«.

Derfor sender hun nu sin uforbeholdne opbakning til 'Sexisme bag skærmen'-dokumentarens kvinder.

Information og Impact har tilsammen været i kontakt med flere end 150 mænd og kvinder, som har arbejdet eller arbejder på TV 2. I dokumentaren står 11 af kvinderne frem med navn og fortæller om nogle af de oplevelser, de har haft i deres tid på TV 2, hvor der ifølge dem var en håndfuld toneangivende mænd i chefstillinger, der opførte sig krænkende og grænseoverskridende.

»Den vind, som blæser lige nu - og som er med til reelt at skabe et rum, hvor der er plads til endelig at kunne snakke om det at være kvinde, og hvilke udfordringer det fører med sig – pustes af rigtig mange modige kvinder, som kæmper for at hæve debatten fra det tabloide ringhjørne med troværdighedspørgsmål og motivspekulationer, hvor denne diskussion desværre ofte strander,« skriver Sofie Linde.

Denne samme pointe har TV 2-nyhedsvært Ditte Haue.

»Nu må og skal vi alle stå sammen og sige fra overfor den udskamning og nedgørelse, der rammer dem, der tør,« skriver hun i et opslag på Instagram.

»Send lidt kærlighed i retning af dem, der IKKE står frem for at få opmærksomhed, men for at ændre det samfund og den sexistiske kultur, vi jo alle kender til. For den må og skal ændres. Og det bliver den kun, hvis modige stemmer ikke bliver forstummet af den alt for hårde tone.«

Helle Thorning-Schmidt blev Danmarks første kvindelige statsminister. I dag arbejder hun for Facebook.

Også tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt sender en tak til dokumentarens medvirkende kvinder.

»Tak. Det kræver så meget mod at gøre det,« skriver hun kortfattet i et opslag på Instagram med et billede fra dokumentaren.

Ligeledes sender radiovært og techekspert Christiane Vejlø på Instagram sin støtte.

»Kvinderne har INGEN fordel ved at stå frem! De gør det kun for at medvirke til, at kulturen kan ændre sig. De sidder lige nu med en indboks fuld af angreb, bebrejdelser, trusler og hån. Og helt perfide kommentarspor, som medierne åbenbart ikke agter at rydde op i,« skriver hun.

Vært Sisse Sejr-Nørgaard, fortæller ligeledes, at hun »har decideret kvalme« over de ting, som kvinderne beretter om i dokumentaren.

»Så stor respekt for deres mod,« slutter hun sit opslag på Twitter.