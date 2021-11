Mere end 30 anklager om seksuelle overgreb.

Det er, hvad den 68-årige pornostjerne Ron Jeremy er anklaget for. Sager, der strækker sig helt fra 1996 og frem til nytårsdag 2020.

I en ny BBC-dokumentar med titlen 'Ron Jeremy: Fall of a Porn Icon' står en række ofre frem og fortæller om deres oplevelser med pornoskuespilleren.

Blandt andet beretter pornoskuespillerinden Alexis Miller om et overgreb, der efter sigende fandt sted på toilettet på den populære restaurant Rainbow Room.

»Han trak sine bukser ned og skubbede mit hoved ned på samme tid,« siger hun og fortæller desuden, at hun var øm i dagevis efter overgrebet.

Hun og Ron Jeremy havde kendt hinanden i flere år og havde tidligere medvirket i en pornofilm sammen.

En anden kvinde, Tana, hævder, at hun blev voldtaget af Jeremy i 2015, før hun blev pornostjerne.

Hun stødte på pornoikonet i forbindelse med et radioprogram, de begge gæstede. Angiveligt angreb Ron Jeremy hende efter kun få minutters samtale.

I dokumentaren medvirker også producenten Jim Powers, der forsvarer pornostjernen. Powers mener, at anklagerne blot forsøger at få penge ud af søgsmålet.

Kvinderne, der medvirker, er ikke involveret i retssagen, som endnu ikke er afsluttet.

Ron Jeremy risikerer op mod 250 år bag tremmer, såfremt han erkendes skyldig i alle anklager, der tæller 34 forhold baseret på vidneforklaringer fra 23 kvinder. Han selv nægter sig skyldig.

Han er blandt andet tiltalt for i 2008 at have voldtaget en 17-årig pige i sit hjem og for at have begået seksuelle overgreb mod en 15-årig i 2004.