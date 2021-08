»Jeg smider ikke engang tøjet i omklædningsrummet i fitness.«

Sådan indleder Emily Clarkson, datter af den tidligere 'Top Gear'-vært Jeremy Clarkson, et opslag på sociale medier.

Et opslag, som er fyldt med billeder af en komplet nøgen Emily Clarkson.

Kendisdatteren har nemlig trodset sin blufærdighed og valgt at smide alt tøjet for at promovere kropspositivitet. Det skriver Daily Mail.

Ifølge det britiske medie fandt photoshootet sted i London.

Her fik den 27-årige Emily Clarkson og flere andre kvinder farvet deres kroppe med maling, før de gik en nøgen-catwalk.

»Hvad, jeg gjorde forleden, var så langt ude af min comfortzone, som jeg kan komme. Og i dag føler jeg mig fri,« skriver hun i sit opslag på Instagram og fortsætter:

»Jeg har sagt det en million gange før. Jeg fucking hadede min krop. Hele min krop. Og i årevis var jeg i krig mod mig selv. Daglige kampe, hvor jeg konstant forsøgte det ene og det andet for at ændre min krop og blive mindre.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Emily Clarkson (@em_clarkson)

Emily Clarkson fortsætter sit opslag med at fortælle, at hun i første omgang kastede sig ud i det grænseoverskridende photoshoot for den kvinde, hun var tidligere.

En kvinde, der hadede sol og sommer, fordi det betød, at hun ikke kunne dække sin krop til med lag af tøj, og en kvinde, som altid sultede og var ked af det.

Hun fortæller dog også, at da hun først var i gang, så kom projektet for hende til at handle om de mange kvinder, der stadig kæmper med et usundt kropsbillede.

Til Daily Mail uddyber hun, at især unge kæmper med deres kroppe, fordi de er vokset op med sociale medier, hvor mange af deres forbilleder benytter sig af billedredigeringsprogrammer.

»Min generation er blevet bombarderet med urealistiske skønhedsidealer,« siger hun og fortæller, at hun tidligere selv har slettet flere billeder fra sin ungdom, fordi hun følte, hun så tyk eller forkert ud.

»Jeg ødelagde dem, fordi jeg hadede min krop. Jeg tror ikke, at forældre har nogen idé om, hvad der foregår på sociale medier.«