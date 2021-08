»Tillid efter at være blevet bedraget virker ligeså urealistisk som at blive skudt ud i rummet.«

Sådan skrev den svensk-tjekkiske supermodel Paulina Porizkova i et opslag på Instagram i weekenden.

Den 56-årige model nævnte ingen navne i sit opslag, der var krydret med et opsigtsvækkende grædebillede, men for mange var det tydeligt, at hun enten hentydede til den berømte filmproducer Aaron Sorkin eller sin eksmand, rockstjernen Ric Ocasec, som døde af en hjertesygdom i 2019.

Paulina Porizkova har nemlig et form for udestående med begge mænd:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

Hun og Aaron Sorkin stod frem som par til Oscar-uddelingen i februar, men gik fra hinanden allerede tre måneder senere, mens Paulina Porizkovas eksmand skrev hende ud af sit testamente kort før sin død.

Paulina Porizkova og Ric Ocasaec nåede ellers at være sammen i hele 28 år, inden de blev separeret i 2016, og var ikke formelt skilt, da rockstjernen døde.

Det tidligere par boede endda stadig sammen ved hans død, og derfor var det også supermodellen, der fandt ham livløs.

»Jeg har ikke lagt noget til side til min kone Paulina, fordi vi er midt i en skilsmisse, og hvis jeg skulle dø, før skilsmissen går i gennem, skal hun ikke have noget som helst, fordi hun forlod mig,« havde Ric Ocasec skrevet i testamentet.

Paulina Porizkova med sin afdøde eksmand, Ric Ocasek. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere Paulina Porizkova med sin afdøde eksmand, Ric Ocasek. Foto: LUCAS JACKSON

Selvom den tidligere supermodel altså ikke nævnte nogen navne i sit kryptiske opslag i weekenden, så har mange alligevel svinet hende til og kaldt hende alt fra 'narcissist' og 'skamløs'.

Og det har nu fået hende til at dele et nyt opslag, hvor hun forsvarer sit oprindelige opslag:

»Nogle af mine venner har anklaget mig for at være en narcissist, fordi jeg har fortalt om mine følelser på Instagram, så jeg kunne få opmærksomhed og blive kysset i røven af fedterøve,« indleder hun sit opslag.

Hun fortsætter herefter med at afvise, at hun skrev sit opslag for at få sympati:

Paulina Porizkova med ekskæresten Aaron Sorkin. Foto: POOL Vis mere Paulina Porizkova med ekskæresten Aaron Sorkin. Foto: POOL

»Jeg er her, fordi jeg forsøger at give slip på min skam. Jeg deler tanker og følelser, jeg skammer mig over. Jeg skammer mig, og jeg er sørgende, hjerteknust og trist,« skriver hun og fortsætter:

»Jeg skammer mig over mit behov for at søge bekræftelse. Jeg skammer mig over at blive ældre. Og jeg skammer mig over at være en dømmende kælling.«

Paulina Porizkova fortsætter sit opslag med at liste flere ting op, som hun er skamfuld over.

Afslutningsviser opfordrer hun andre til også at dele deres sårbarheder, da det kan hjælpe med at give slip på skammen og blive mere accepterende over for den person, man er.