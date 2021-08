Den berømte pornostjerne Peter North er havnet i alvorlige, juridiske problemer.

Hans kommende ekshustru, pornoskuespillerinden Nadia North, har nemlig anklaget ham for at have tæsket hende mindst 11 gange i løbet af deres forhold og for at have voldtaget hende en gang.

Det skriver Daily Beast.

Ifølge det amerikanske medie skal den påståede vold være sket i perioden mellem marts 2017 og juni 2019.

En af episoderne skete 18. december 2018, hvor Nadia North formåede at optage sammenstødet mellem ægteparret, som er i gang med at blive skilt fra hinanden.

I optagelsen, som Daily Beast er i besiddelse af, kan man høre, hvordan Nadia North gemmer sig under sengen, efter Peter North angiveligt har smidt hende ned på gulvet og sparket hende i baghovedet, fordi hun havde truet med at gå fra ham.

»Han proppede en masse piller i min mund og satte sig på en stol foran døren, hvor han ventede på, at jeg faldt i søvn,« siger Nadia North til det amerikanske medie.

Hun påstår endvidere, at Peter North gennem tiden har brækket hendes ribben, givet hende fem hjernerystelser plus en mindre hjerneskade og adskillige blå mærker rundt omkring på kroppen.

Nadia North fremviser her en hævet læbe. Vis mere Nadia North fremviser her en hævet læbe.

Daily Beast har set en række beviser, der understøtter Nadia Norths påstande. Mediet har blandt andet set politirapporter, dokumentation for hospitalsindlæggelser og diverse retsdokumenter.

De har også set beskeder mellem parret og billeder af hendes forslåede krop.

Peter North og Nadia North blev gift i marts 2017, og ifølge Nadia North ændrede Peter North sig markant derefter.

Han blev angiveligt mere kontrollerende og gradvist mere og mere voldelig.

I juni 2019 blev han anholdt hele to gange som følge af husspektakler, hvor han skal have udført fysisk vold mod Nadia North. Anholdelser, som Daily Beast har set dokumentation for.

Nadia North påstår, at Peter North efter sin anden anholdelse tømte deres fælles bankkonti, hvorefter han sagde til hende, at han nok skulle give hende lommepenge, såfremt hun 'opførte sig som en ordentlig pige'.

Da hun to måneder senere forsøgte at få penge til at få ordnet et problem med skimmelsvamp, skal han angiveligt have voldtaget hende.

Nadia North havde på det tidspunkt fået et polititilhold fra Peter North og anmodet om skilsmisse og boede derfor alene i deres tidligere fælles hjem.

Nadia North fremviser her blå mærker på sin arm. Vis mere Nadia North fremviser her blå mærker på sin arm.

Peter North krævede dog, at han skulle komme forbi og se skimmelsvampen, før han overførte penge til hende.

»Det var meningen, at han skulle gå med det samme igen, men så begyndte han at sige, at han savnede mig, og at han syntes, at vi skulle være sammen igen,« siger Nadia North og fortsætter:

»Pludselig tog han fat i min nakke og holdt mig nede og voldtog mig, mens han sagde, at det hele var min skyld, og jeg derfor fortjente det.«

Daily Beast har forsøgt at få en kommentar fra Peter North, men han er ikke vendt tilbage på mediets henvendelser.