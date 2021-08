Onsdag gik retssagen mod R. Kelly for alvor i gang i New York.

Den 54-årige sanger er sigtet for en lang række tilfælde af alt fra kidnapning og voldtægt til menneskehandel og seksuelt misbrug af mindreårige.

I retten onsdag var det en kvinde ved navn Jerhonda Pace, som var den første til at berette om sine oplevelser med den skandaleramte tidligere popstjerne.

Og ifølge Sky News var hendes vidnesbyrd bestemt ikke for sarte sjæle.

Jerhonda Pace i retten onsdag, hvor hun fik fremvist den blå bluse, hun havde på ved en af R. Kellys påståede overgreb mod hende. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Jerhonda Pace i retten onsdag, hvor hun fik fremvist den blå bluse, hun havde på ved en af R. Kellys påståede overgreb mod hende. Foto: JANE ROSENBERG

Ifølge Jerhonda Pace var hun blot 16 år gammel og jomfru, da hun første gang blev seksuelt misbrugt af R. Kelly.

Pace, der i dag er 28 år gammel, var dengang en del af sangerens officielle fanklub, og det var på denne måde, de mødte hinanden.

Hun påstår, at R. Kelly i 2010 inviterede hende hjem, hvor han bad hende om at tage tøjet af, selvom han var vel vidende om hendes unge alder og hendes jomfruelighed.

Ifølge Jerhonda Pace var sangeren blot begejstret for det faktum, at hun var jomfru, fordi han på denne måde kunne 'træne hende seksuelt'.

R. Kelly i 2013 - seks år før sagen mod ham begyndte at rulle. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere R. Kelly i 2013 - seks år før sagen mod ham begyndte at rulle. Foto: FREDERIC J. BROWN

På trods af det skræmmende første møde fortsatte Jerhonda Pace med at se R. Kelly, men som månederne gik, skal han angivelig være blevet mere og mere voldelig.

»Engang slog han mig i ansigtet og tog kvælertag på mig, indtil jeg besvimede. Da jeg vågnede, spyttede han mig i ansigtet og tvang mit hoved ned for at give ham oralsex,« forklarede hun i retten onsdag.

Retssagen mod R. Kelly formodes at vare op mod en måned.

En håndfuld kvinder og mindst én mand forventes at vide mod sangeren med beskyldninger, som går helt op mod 20 år tilbage.

R. Kelly-fans havde skrevet 'Free R. Kelly' på fortovet foran retten onsdag. Foto: PETER FOLEY Vis mere R. Kelly-fans havde skrevet 'Free R. Kelly' på fortovet foran retten onsdag. Foto: PETER FOLEY

R. Kelly har nægtet sig skyldig i de i alt ni anklager mod sig.

Men anklagemyndigheden mener, at de har beviser nok til at få sangeren bag tremmer uanset.

»Han har brugt sin berømmelse til at lokke ofre i sin favn for at dominere og kontrollere dem fysisk, seksuelt og psykologisk,« lød det fra anklageren, Maria Cruz Melendez, onsdag.

»Denne sag handler ikke om en kendis, der kan lide at feste og have det sjovt. Denne sag handler om et vaskeægte rovdyr, som lyver, manipulerer og truer, og som har formået at undgå at blive straffet i årevis,« fortsatte hun.

R. Kelly i 2019, hvor han blev anholdt. Foto: DEREK HENKLE Vis mere R. Kelly i 2019, hvor han blev anholdt. Foto: DEREK HENKLE

R. Kellys forsvarsadvokat var – ikke overraskende – i den helt anden grøft og bad den udvalgte jury om at 'ignorere løgnene'.

»Han rekrutterede ikke nogen. De var fans, som selv kontaktede ham. De vidste præcis, hvad de gik ind til. Det var ingen hemmelighed, at han havde mange forskellige kærester. Det var han meget ærlig om, så lad være med at tro, at alle fortæller sandheden.«

R. Kellys advokater har tidligere karakteriseret de mange anklagende kvinder som værende 'fornærmede groupier, som ville gøre alt for at være sammen med ham'.



Hvis sangeren bliver kendt skyldig, risikerer han mellem ti år og livstid.

Du kan læse mere om retssagen og anklagerne mod R. Kelly her.