Den britiske glamourmodel Katie Price blev natten til tirsdag kørt på hospitalet med skader i ansigtet.

Skader, som skal være forekommet efter et overfald.

Det skriver en lang række britiske medier – heriblandt Daily Mail og Express.

Ifølge medierne er en 32-årig mand blevet anholdt i forbindelse med overfaldet.

43-årige Katie Price skal have fået en skramme ved øjet og være blevet undersøgt for en mulig brækket kæbe.

Politiet bekræfter, at de klokken 01.30 natten til tirsdag blev tilkaldt til et hus i Little Canfield i Essex, hvor Katie Price bor.

»Vi blev tilkaldt af ambulancereddere som følge af et overfald. Da vi ankom til stedet, fandt vi en kvinde med skader i ansigtet, som krævede behandling på hospitalet,« siger politiet i en officiel udtalelse.

Daily Mail har været i kontakt med en nabo til kendismodellen, som udtaler, at han hørte voldsom larm fra hendes hus, kort før politiet ankom.

»Der var helt klart noget i gang. Jeg hørte råben og skrigen, og det lød lidt som en gruppe idioter, der kom fulde hjem. Der var rigtig ballade,« siger naboen.

Det er uvist, hvem den anholdte mand er, men britiske medier spekulerer i, at det er Katie Prices forlovede, Carl Woods, da han er 32 år gammel ligesom den anholdte.



Hverken han eller Katie Price har dog udtalt sig om hændelsen på nuværende tidspunkt.