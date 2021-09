Sidste sommer fandt lægerne celleforandringer i 76-årige Karsten Rees urinleder.

Og forretningsmanden var meget klar i spyttet omkring sin sygdom, da B.T. mødte ham på rød løber ved gallapremieren på den nyeste James Bond-film, 'No Time To Die'.

»Det sidste, jeg så, var noget møg. Det var sådan noget, hvor de smadrer bilerne, og der var ingen buler i bagefter. Så tænkte jeg, at det var noget underligt noget.«

Det siger en meget uimponeret Karsten Ree, da han bliver spurgt ind til James Bond-filmene. Og sit eget helbred er han heller ikke synderlig imponeret over.

For da Ree bliver spurgt, hvordan han har det, svarer han prompte:

»Det går faktisk meget godt. Det varer mindst efter par måneder, før jeg dør,« siger Ree og tilføjer:

»Når det bliver koldt, så tror jeg, at jeg dør,« siger han.

Konen, Janni Ree, griner. Og om det er galgenhumor, som Karsten fyrer af, eller om det faktisk er alvor, kan indimellem være svært at lure hos rigmanden.

Heldigvis har parret måske en løsning på 'når det bliver koldt, så tror jeg, at jeg dør'-problemet:

»Derfor tager vi til Afrika. I 14 dage,« siger Karsten Ree.

Janni og Karsten Ree har dannet par siden 2013. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Janni og Karsten Ree har dannet par siden 2013. Foto: Søren Bidstrup

Det var i 2014, at han blev ramt af blærekræft, og siden har besøgene på hospitalet været hyppige – og desværre med gentagne fund af forstadiet til kræft.

Janni Ree har tidligere udtalt til B.T., at de begge prøver at forholde sig optimistiske til situationen:

»Selvfølgelig bekymrer vi os om det, men vi kan jo ikke gå og tænke på det hver dag. Vi prøver på at få det bedste ud af livet og nyde hver dag sammen. Der er jo ikke nogen garanti for noget, heller ikke for mig,« lyder det fra Janni Ree.