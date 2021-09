Den verdensberømte filmstjerne Jennifer Lawrence er gravid og skal være mor for første gang.

Det skriver flere amerikanske medier - heriblandt People, der har fået den glædelige nyhed bekræftet af skuespillerindens talsperson.

Det er 31-årige Jennifer Lawrences ægtemand, kunsthandleren Cooke Maroney, som er far til det kommende barn.

De to begyndte at danne par i juni 2018 og blev forlovet i februar året efter.

I oktober 2019 blev Jennifer Lawrence gift med den seks år ældre kunsthandler, der mere eller mindre er ukendt i offentligheden.

Omtrent 150 gæster deltog i brylluppet - deriblandt A-kendisser som Adele, Emma Stone, Kris Jenner og Amy Schumer.

Jennifer Lawrence har tidligere beskrevet sin ægtemand som 'det bedste menneske i verden'.

»Det er han virkelig, og han bliver kun bedre og bedre,« sagde hun i podcasten 'Naked with Catt Sandler' i 2019.

Her satte hun også et par ord på, hvorfor hun valgte at blive gift med Cooke Maroney:

»Han er bare min eneste ene. Jeg ved, det lyder dumt, men det er han bare.«

Det er uvist for offentligheden, om Jennifer Lawrence venter sig en pige eller en dreng. Det er også uvist, hvor langt henne i graviditeten hun er.

Hun er dog trods alt langt nok henne til, at det er begyndt at vise sig på maven.

I hvert fald har flere amerikanske medier de seneste uger spekuleret i, hvorvidt hun er gravid, fordi hun har fået sig en lille, diskret bule.

Og nu viser det sig altså, at spekulationerne var korrekte.