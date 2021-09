'Jeg niver mig selv lidt i armen.'

Sådan skriver tv-værten Christian Degn i et opslag på Instagram.

Her afslører han samtidig, at hans tv-program, 'Alt det min far ikke har lært mig', er blevet solgt til udlandet – nærmere betegnet til Polen, Norge og Holland.

'Det er ret sjældent, at danske TV-opfindelser bliver en eksportvare. Så jeg niver mig selv lidt i armen,' skriver den glade vært.

I opslaget fortæller Christian Degn også, at det var ham selv og tre kolleger, som i sin tid fik idéen til TV 2-programmet, hvor man følger Christian Degn og hans far i hjembyen Råby.

Her skal tv-værten lære de ting, som hans far, der er pensioneret murer, aldrig har fået lært ham.

'Tænk, at den idé, jeg og tre kolleger fra Laud People fik i en kælder på Christianshavn for to år siden, nu spreder sig ud i verden. Det er vildt for mig,' skriver Christian Degn.

'Kæmpe respekt til de chefer på TV 2 Danmark, der turde give tv-debut til en pensionist på over 70 – og en meget hjemmelavet TV-idé,' fortsætter han.

Salget af programmet betyder, at der skal findes en polsk, norsk og hollandsk udgave af Christian Degn og hans far.

Det er Christian Degn dog ikke bekymret for, fortæller han til Randers Amtsavis.

»Jeg tror ikke, det er et problem at finde en erstatning for mig; det er nok nærmere min far, der bliver svær at erstatte, siger Christian Degn med et grin og fortsætter:

»Men jeg tror nu, at der findes nok små-uduelige tv-værter og skuffede fædre derude til, at det skal kunne lade sig gøre.«

Ifølge Christian Degn er produktionen af programmet allerede begyndt i Polen. I Norge og Holland er den lige på trapperne.

Se hele tv-værtens opslag på Instagram herunder: