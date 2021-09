På fredag skal maratonløberen Abdi Ulad for første gang på gulvet i dette års 'Vild med dans'.

Her skal han i lære hos den professionelle danser Malene Østergaard.

Selvom det ikke er en del af danseprogrammet, kan han jo håbe på, hans dansepartner også har lyst til at give et par fif med på vejen til brudevalsen.

Den 30-årige OL-atlet har nemlig friet til sin kæreste gennem ni år, Karen. Det skriver Her og Nu.

Maratonløber Abdi Ulad og danser Malene Østergaard. Foto: Olafur Steinar Gestsson Vis mere Maratonløber Abdi Ulad og danser Malene Østergaard. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Abdi Ulad mødte sin forlovede, da de gik på gymnasiet sammen for knap et årti siden. Men det var først i 2020, at løberen faldt på knæ.

»Det er jo svært at beskrive, hvad der er romantisk, og hvad der ikke er, men jeg synes, jeg gjorde en god figur, og hun er der stadig, så jeg er en rigtig glad mand og glæder mig enormt meget til den store dag,« fortæller Abdi til Her og Nu om frieriet, hvor han – åbenlyst – fik et 'ja'.

Oprindeligt var planen, at brylluppet skulle foregå samme efterår efter Abdi Ulads OL-deltagelse.

Dog måtte både parret og De Olympiske Lege – som tusindvis af andre – udskyde den festlige lejlighed på grund af coronapandemien.

Til OL i Tokyo, der blev afholdt denne sommer i stedet, løb Abdi Ulad sig ind på en 23.-plads i maratonløb.

Hvad bryllupsfesten angår, forventer parret, at det bliver i 2022 ved et roligt arrangement for nærmeste venner og familie.