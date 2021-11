»Jeg er ovenud lykkelig. Det er et mirakel.«

Sådan lyder det fra en yderst glad Janni Ree, da B.T. fanger hende over telefonen fredag.

Kort forinden har den 51-årige realitypersonlighed delt et opslag på Instagram, hvor hun afslører, at hun skal være mormor igen.

Det er Janni Rees datter, Nathalie, der er 13 uger henne med sit andet barn.

»Jeg er så lykkelig, for de har haft så svært ved at få børn,« siger Janni Ree og fortæller, at hendes datter og svigersøn havde fået besked fra lægerne om, at de kun havde tre procents chance for at blive naturligt gravide.

»Men nu er det altså lykkedes alligevel,« jubler Janni Ree over telefonen.

Hendes datters første barn, sønnen Hubert, kom til verdenen som følge af fertilitetsbehandling, og det var også meningen, at realitypersonlighedens kommende barnebarn skulle have haft lidt hjælp.

»Min datter og svigersøn havde frosset tre æg ned, fordi de troede, de skulle i gennem den samme omgang igen, men nu bliver det slet ikke nødvendigt,« siger hun og fortsætter:

»De er simpelthen så glade og glæder sig til kønscanningen her den 22.«

Janni Ree fortæller, at de er meget spændte på, om det bliver en dreng eller en pige.

»Vi vil meget, meget gerne have en pige, fordi vi allerede har tre drenge,« siger hun og henviser til sin søn, Victor, der har to drenge.

»Jeg vil gerne ud og købe lidt lyserødt,« griner hun og fortsætter:



»Men vi tager da også gerne en dreng, hvis det er. Så længe barnet er sundt og rask, så er vi glade.«