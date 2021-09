Gordon Kennedy var tæt på at blive smidt ud af Danmark.

På grund af Brexit, så mistede den 53-årige komiker den permanente opholdstilladelse, han fik, da han kom til verden af en skotsk far og dansk mor.

Så på trods af, Gordon Kennedy har levet hele sit liv i Danmark, ville han blive udsendt til Storbritannien, hvis ikke han fik godkendt en ny opholdstilladelse.

Det har han heldigvis fået nu, fortæller han til B.T.

»Jeg har netop fået min arbejds- og opholdstilladelse igen. Det var ren formalia, men jeg skulle dog svare på mit tilhørsforhold i Danmark – min ekskone og to børn – og sende årsopgørelser fra de sidste fire år ind. Så nu må jeg gerne arbejde og bo her igen,« forklarer Gordon Kennedy.

Skuespiller Gordon Kennedy blev skilt fra sin ekskone Henriette Kennedy i 2017. Sammen har de datteren Frida på 20 år og sønnen Elliot på 17 år. Foto: Erik Refner Vis mere Skuespiller Gordon Kennedy blev skilt fra sin ekskone Henriette Kennedy i 2017. Sammen har de datteren Frida på 20 år og sønnen Elliot på 17 år. Foto: Erik Refner

Først og fremmest er han lettet over, at det hårde slid førte til en opholdstilladelse.

»Jeg må da indrømme, at jeg nåede at tænke, at jeg måske skulle flytte til Storbritannien, hvis jeg ikke fik tilladelsen. Eller eventuelt få bøder for at opholde mig ulovligt i landet, hvis ikke jeg nåede fristen for ansøgningen. Men jeg er da glad for, at det gik!« siger Gordon Kennedy.

Han fortæller, at hans nye opholdstilladelse er tidsubegrænset, men skal fornyes hvert tiende år, hvis han på et tidspunkt flytter ud af landet.

I den nærmeste fremtid venter dog endnu en opgave for, at han officielt kan kalde sig dansker.

»Nu søger jeg om dansk statsborgerskab til november, hvor man kan tage danskhedstesten på nettet,« fortæller den 53-årige komiker og skuespiller.

Han har før øvet sig på testen – og tilmed dumpet den – men nu vil han altså gøre alvor af at få et dansk statsborgerskab oveni sit statsborgerskab i Storbritannien.

»Jeg har ikke søgt det tidligere, fordi jeg var af den overbevisning, at et britisk pas var godt at have, når man skulle arbejde eller studere i udlandet, som jeg har gjort lidt. Men efter Brexit har det vanskeliggjort mine planer, så nu er tiden inde til at få et dansk statsborgerskab – hvis jeg består prøven,« lyder det fra Gordon Kennedy.

Komikerduoen Timm og Gordon var et kæmpe hit i 90'erne. De startede med et sketchshow i 'Transit', og fortsatte med sketchshowet 'Vladimir og Kennedy' og tv-quizzen 'Tab og vind med Gordon og Timm'. I 1997 var de hovedrollerne i kæmpefloppet 'Stjerner uden hjerner' - en film, der er blevet kåret til den dårligste danske film nogensinde, og som både Timm Vladimir og Gordon Kennedy forsøgte at komme ud af deres kontrakt på undervejs. Foto: SIMON KNUDSEN Vis mere Komikerduoen Timm og Gordon var et kæmpe hit i 90'erne. De startede med et sketchshow i 'Transit', og fortsatte med sketchshowet 'Vladimir og Kennedy' og tv-quizzen 'Tab og vind med Gordon og Timm'. I 1997 var de hovedrollerne i kæmpefloppet 'Stjerner uden hjerner' - en film, der er blevet kåret til den dårligste danske film nogensinde, og som både Timm Vladimir og Gordon Kennedy forsøgte at komme ud af deres kontrakt på undervejs. Foto: SIMON KNUDSEN

Gordon Kennedy blev landskendt i Danmark som del af duoen Timm og Gordon sammen med 'Den store bagedyst'-værten Timm Vladimir.

De slog igennem i ungdomsprogrammet 'Transit', hvor særligt deres faste sketch med såkaldte godnathistorier blev populære – og blev genopført i 2021 med DR-programmet 'Danmark griner'.

Derudover har Gordon Kennedy medvirket som skuespiller og instruktør i flere revyer – i 2007 modtog han tilmed revyprisen Årets Dirch – og i tv-serier som 'Langt fra Las Vegas' og 'Skjulte spor', samt film som 'Pusher' og ikke mindst det famøse kæmpeflop 'Stjerner uden hjerner'.

Derudover har han været vært på Melodi Grand Prix, ligesom han selv har forsøgt sig med at få en sang med i konkurrencen.