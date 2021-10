Ækelt. Skræmmende. Et helvede.

Sådan beskriver forsidefruen Janni Ree, hvordan det føles at få hacket sin Facebook-profil.

Da hun torsdag forsøgte at logge på Facebooks beskedtjeneste Messenger for at læse en besked, opdagede hun, at hendes profil var forsvundet.

»Jeg er rystet, fordi jeg aldrig har prøvet det før. Lige pludselig kunne jeg ikke finde min profil eller ændre koden,« siger en rystet Janni Ree til B.T.

Blot få timer senere forsøgte hackerne også at få ramt på Janni Rees datter. Hendes 25-årige datter Nathalie nåede dog at opdage det i tide takket været en to-trins-sikkerhedsgodkendelse på hendes profil.

»Jeg synes, at det er ækelt - og så er det virkelig skræmmende, at de går systematisk efter min datter,« siger Janni Ree.

For Janni Rees profil er det for sent. Den er ikke til at opspore, og derfor har hun rakt ud til Facebook for at få hjælp.

Men her må Janni Ree væbne sig med tålmodighed. Facebook har nemlig været svære at komme i kontakt med.

»Det er fuldstændig langt ude, at man ikke kan få fat i nogen,« siger Janni Ree og uddyber:

»Det er jo et helvede, og det føles helt tomt uden adgang til hverken min Facebook eller Messenger.«

Derfor har Janni Ree rakt ud til én hun kender, der arbejder for Facebook. Men her er meldingen heller ikke lovende.

»Der er nok ikke noget at gøre,« siger Janni Ree, der også kritiserer Facebook for ikke at have styr på sikkerheden omkring deres brugeres profiler:

»Det er simpelthen for dårligt, at man bare kan blive hacket ud af det blå.«

Janni Ree har dog et spinkelt håb om, at hendes profil gennem 13 år kan reddes.

»Jeg har prøvet alt, og jeg er meget ked af det. Mit håb er, at Facebook vender tilbage med svar hurtigst muligt,« siger Janni Ree.

Dog er forsidefruen glad for, at det ikke er hendes Instagram-profil, der er blevet hacket. Hun har derfor delt et billede på det sociale medie, hvor hun opfordrer folk til at sende gode råd.

»Der er jo så mange telefonnumre, jeg ikke har, fordi jeg er vant til at bruge Messenger – så jeg håber snart at få min profil igen,« siger Janni Ree.