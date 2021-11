'Dolly Parton har været gift i 55 år, men det her er første gang nogensinde, jeg ser hendes mand.'

Sådan lyder blot én af en lang række kommentarer på Dolly Partons profil på Instagram.

Her har den 75-årige sangerinde delt et meget, meget sjældent billede af sin bedre halvdel, Carl Dean, som hun mødte, da hun var blot 18 år gammel.

»Find jer en partner, der støtter jer lige så meget som min Carl Dean gør,« skriver hun til billedet, der viser parret som helt unge, hvor hendes ægtemand bærer en t-shirt med billeder af sangerinden samt teksten 'Dolly'.

'Jeg har bogstaveligt talt aldrig set billede af denne mand,' skriver en af Dolly Partons fans til billedet.

'Myten. Legenden,' skriver en anden om sangerindens mand.

Dolly Parton og Carl Dean mødte - ifølge Hello Magazine! - hinanden foran et vaskeri i Nashville den allerførste dag, sangerinden flyttede til musikbyen i 1964.

Hun var på daværende tidspunkt 18 år gammel, mens han var 21 år.

To år senere blev de gift med Dolly Partons mor som eneste vidne.

Kort efter udgav Dolly Parton sit første album, og herfra gik det kun fremad for sangerinden, som hurtigt blev - og stadig er - et ikon inden for countrymusik.

På trods af berømmelsen har hendes mand dog stadig formået at forblive stort set ukendt for offentligheden ved for eksempel aldrig at deltage til officielle arrangementer med sin hustru.

Dolly Parton har tidligere udtalt, at hendes mand aldrig har brudt sig om opmærksomheden, der følger med hendes karriere.

»Da jeg mødte min mand, ville han tage mig ud at spise, og så kørte han os til McDonald's og bestilte mad gennem drive-through'en. Allerede dengang var der få steder, vi kunne spise uden at blive forstyrret, og han kan kun lide at være steder, hvor han føler sig komfortabel.«

Selvom Carl Dean altså ikke er den mest udadvendte fan, Dolly Parton har, så har sangerinden tidligere afsløret, at han er hendes største:

»Han støtter mig altid, så længe jeg ikke tvinger ham med mig rundt. Han har altid været min største fan bag scenen, selvom han fysisk sidder derhjemme.«