Dolly Parton går sine egne veje. Også når det kommer til makeup.

Det kan godt være, at utallige hudplejeeksperter siger, at det er vigtigt for huden, at man fjerner sin makeup inden sengetid, men det ændrer ikke noget for den ikoniske sangerinde.

Dolly Parton vil nemlig ikke risikere at blive fanget au naturel, og derfor lader hun sminken sidde henover natten.

Det fortæller den 75-årige musiker i et interview med Refinery29.

»Jeg har min makeup på, når jeg sover, fordi man aldrig kan vide, om der sker et jordskælv, en brand eller en nødsituation midt om natten, hvor jeg bliver nødt til at løbe ud på gaden,« siger hun.

Selvom Dolly Parton altså ignorerer eksperternes råd, når det kommer til hudpleje inden sengetid, så betyder det ikke, at hun er fuldstændig ligeglad med sin hud.

Hun udfører blot sin hudplejerutine om morgenen i stedet for om aftenen.

»Jeg vil hellere stå tidligt op om morgenen og rense mit ansigt og så gøre mig klar til dagen bagefter,« siger hun og fortsætter:

»Jeg tror ikke, det er nødvendigt at rense sit ansigt om aftenen, så længe du bare gør det en gang om dagen.«

Dolly Parton indrømmer dog, at der er en ekstra årsag til, at hun sover med makeup på.

Hun vil nemlig gerne se smuk ud for sin mand.

»Jeg vil ikke gå i seng med min mand og føle, at jeg ligner en heks,« siger hun og fortsætter:

»Jeg ser smuk ud for alle andre, så jeg vil ikke gå i seng med ansigtsmaske og curlere i mit hår. Det kan jeg gøre om morgenen. Så jeg står tidligt op, for på den måde kan min mand i det mindste se mig se så godt ud som muligt.«

Dolly Parton er gift med den 79-årige forretningsmand Carl Dean.

De to mødte hinanden, da hun var blot 18 gammel og endnu ikke havde slået igennem som sangerinde, og den dag i dag har hendes mand faktisk kun set hende optræde et fåtal af gange, har hun tidligere fortalt.

»Han gider ikke (se mig, red.), fordi han bliver nervøs, når jeg optræder. For ham er det lidt ligesom, når man skal se et barn optræde til en skolekoncert. Han bliver så nervøs for, at jeg dummer mig.«