Matt Damon svarer nu tilbage på den massive shitstorm, han landede i forleden.

En shitstorm, der tog fart, fordi han i et interview med The Sunday Times udtalte, at det først var for nylig, at han stoppede med at bruge ordet faggot (bøsserøv) om homoseksuelle.

Udtalelsen blev bestemt ikke velmodtaget på sociale medier, hvor den 50-årige skuespiller blev lagt noget nær for had.

Og nu har piben fået en anden lyd.

I en lang og detaljeret udtalelse til Variety påstår Matt Damon nemlig nu, at han aldrig nogensinde har brugt hverken ordet bøsserøv eller andre nedsættende gloser om LGBT-miljøet.

»Under et nyligt interview beskrev jeg en diskussion, jeg havde haft med min datter, som handlede om den udvikling, der er sket i samfundet,« siger skuespilleren og fortsætter:

»Da jeg voksede op som barn i Boston, hørte jeg ordet bøsserøv blive brugt, før jeg overhovedet vidste, hvad det betød.«

I interviewet, der bragte Matt Damon i problemer, udtalte han, at han havde siddet til bords med sin datter og fortalt hende en joke, hvori ordet bøsserøv blev brugt.

Cast member Matt Damon poses at the premiere for "Suburbicon" in Los Angeles, California, U.S., October 22, 2017. REUTERS/Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Cast member Matt Damon poses at the premiere for "Suburbicon" in Los Angeles, California, U.S., October 22, 2017. REUTERS/Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI

Datteren, fortalte han, havde derefter rejst sig fra bordet og var gået ind på sit værelse, hvor hun havde skrevet et langt brev, hvori hun forklarede ham, hvorfor man ikke bør bruge det ord.

På trods af det er Matt Damons egne ord i interviewet, så påstår han altså nu, at det ikke passer.

I den nye udtalelse til Variety siger han, at han i samtalen med sin datter blot forsøgte at forklare hende, at det tidligere har været normalt at bruge det ord, hvilket datteren havde svært ved at forestille sig.

»Til min store stolthed så var hun ekstremt tydelig i sin artikulering omkring, hvor meget smerte det ord kan medføre for en i LGBT-miljøet – også selvom det kulturelt set tidligere har været normalt at bruge,« siger skuespilleren og fortsætter:

#MattDamon says he'd never call anyone a slur....expect, two days ago he admitted he stopped using the word last month. If you use the word, you're a bigot. Case closed. He's a grown ass man, he knows you can't use offense words in nice way. #gay #ItsNotOkay #LGBTQ #bigotry — cdg2588 Gaming (@cdg2588) August 3, 2021

»Jeg var ikke kun enig med hende, jeg var også begejstret for hendes passion og trang til retfærdighed.«

Matt Damon understreger også, at han aldrig nogensinde har kaldt nogen for bøsserøv, og at samtalen med hans datter derfor ikke var en øjenåbner for ham.

»Jeg bruger ikke nogen som helst nedsættende gloser. Jeg kender dog godt til den fjendtlighed, der er mod LGBT-miljøet, så jeg forstår godt, hvorfor mine udtalelser fik mange til at tænke det værste,« siger han og fortsætter:

»Så for at være så klar i mælet som muligt, vil jeg gerne understrege, at jeg støtter LGBT-samfundet.«