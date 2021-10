Under fuld anonymitet har syv kendte mænd skrevet hver sin erotiske novelle.

»Men jeg kunne genkende hver og én i deres historier,« siger PR-agent Elisa Lykke, der netop har udgivet de syv historier i novellesamlingen ‘Mandefantasier’.

Da hun for et år siden for første gang bad syv kendte om anonymt at skrive en erotisk novelle, var det kun kvinder, der fik tilbuddet.

»Jeg tror, at både mændene og kvinderne bruger sig selv og deres egne oplevelser på den ene eller den anden måde – det kan være ti linjer i novellen, eller det kan være hele fortællingen,« siger hun.

Men da hun fik kvindernes fantasier tilbage, var det langt sværere at gennemskue, hvem der havde skrevet hvilke historier.

»Generelt er mænd måske mere transparente, når det kommer til sex, mens vi kvinder skjuler os mere og pakker os ind bag nogle andre ting,« siger Elisa Lykke, der i januar udgav novellesamlingen ‘Kvindefantasier’ og et halvt år senere ‘Kvindefantasier 2’.

De to første bøger var tænkt som et kvindeprojekt.

»Porno har altid været målrettet mænd, men med de første bøger indtog vi det marked, som mænd har haft ejerskab på. Jeg krattede i noget bornerthed og nogle tabuer, der var kvindefrigørende,« siger hun om historierne, som blev skrevet af blandt andre Anne Louise Hassing, Mathilde Norholt, Sara Maria Franch Mærkedahl og Le Gammeltoft.

Skuespiller Anne Louise Hassing var en af de kendte kvinder, der har skrevet en novelle til 'Kvindefantasier'. Foto: Tobias Kobborg

Men 'kvindeprojektet' udviklede sig. Som så meget andet i tiden på grund af MeToo. For selvom MeToo handler mere om magt end om sex, oplever Elisa Lykke, at mange mænd efterfølgende er blevet mere nervøse for, hvordan de skal navigere over for kvinder og derfor træder mere varsomt.

»De er i tvivl om, hvorvidt de må pifte efter en smuk kvinde i sommerkjole, og om de må kommentere en kvindes jeans og støvler. Så oven på ‘Kvindefantasier’ og de efterdønninger, der har været på MeToo, har jeg villet undersøge, hvor langt mænd og kvinder egentlig er fra hinanden, når det kommer til sex og fantasier,« siger hun.

»Fantasier skal være et nydelsesfrirum uden politiske budskaber eller løftede pegefingre.«

Derfor har hun i sin tredje novellesamling bedt 'blærerøven' Mads Christensen, komiker Daniel Hoff, model Oliver Bjerrehuus, tidligere politiker Manu Sareen, komiker Asmus Brandt, kok Oscar Hjortshøj Bilsbo og tv-vært Tobias Hamann om at lade sexfantasierne løbe løbsk.

Mads Christensen er en af de syv kendte mænd, der har skrevet en novelle til den nye bog om mænds sexfantasier. Foto: Bax Lindhardt

Hun melder, at der umiddelbart ikke er grund til at være bekymret for lysten – hverken hos mænd eller kvinder.

»Begge køn har brug for det frirum, fantasierne er, og jeg er overrasket/lettet over, at vi som køn stadig kan mødes omkring vores fantasier.«

Endnu er bøgerne kun udkommet elektronisk og på lydbog. For sexfantasier egner sig godt til lyd, har Elisa Lykke opdaget.

»Der er forskel på, om man sidder i toget og lytter, eller om man sidder med en bog, der på forsiden har en grapefrugt med to fingre boret ned i sig. For der er stadig noget bornerthed, når det handler om sex.«