Johnny Madsen har haft en historik med aflysninger de sidste par år.

Senest var tilbage i januars spæde start, hvor den 71-årige musiker aflyste alle koncerter med sit band i hele 2023 med den kortfattede begrundelse om en »pause«.

Men bare et par måneder forinden var det en hel foredragsturné, der måtte aflyses kort forinden premieren – og her var årsagen klar: Johnny Madsen døjede med senfølger efter smitte med coronavirus.

Nu forsikrer Johnny Madsens art director manager Jeanett Exner dog overfor B.T., at den seneste aflysning af koncertåret 2023 hverken skyldes dårligt helbred eller uvenskab i bandet.

»Johnny har det fremragende, hans aktivitet er større end nogensinde, så vi har bare travlt,« forklarer Jeanett Exner.

Manager Jeanett Exner og musiker Johnny Madsen i TV 2 Fri-programmet 'Ja for Fanø', som særligt har base her i Johnny Madsens galleri på Fanø. Vis mere Manager Jeanett Exner og musiker Johnny Madsen i TV 2 Fri-programmet 'Ja for Fanø', som særligt har base her i Johnny Madsens galleri på Fanø.

Hun bekræfter, at Johnny Madsen fortsat er aktiv i sit galleri på Fanø, Madsens Galleri, der ligger lige ved siden af øens kulturhus Realen, som Jeanett Exner har stiftet og i dag er kreativ direktør og booker for.

Ikke mindst fortæller Jeanett Exner, at der også er tv på vej fra musikeren, som man gennem seks sæsoner har kunne se hende som manager forsøge at holde styr på i TV 2 Fri-programmet 'Ja for Fanø!'.

»Der skal både laves tv og galleriudstillinger, og vi har også kulturhuset, så der er for meget at se til i forhold til også at holde koncerter,« forklarer Johnny Madsens art director manager, Jeanett Exner.

Johnny Madsen og band på Skanderborg Festival i 2014. Foto: Axel Schütt Vis mere Johnny Madsen og band på Skanderborg Festival i 2014. Foto: Axel Schütt

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Johnny Madsen selv. Derudover har manageren for hans musikalske virke, Bo Andersen, ikke ønsket at kommentere situationen.

Men nu forsikrer Johnny Madsens art director manager altså om, at aflysningen af alle dette års koncerter skyldes musikerens travlhed som kunstmaler og tv-deltager.

Ikke mindst forsikrer Jeanett Exner, at Johnny Madsen er ved godt helbred igen, efter han måtte aflyse den foredragsturné, han skulle have været på i oktober og november 2022.

Dengang forklarede Johnny Madsen selv, at hans »læge har nedlagt forbud mod, at jeg stiller med op på en scene«, fordi han fortsat døjede med træthed og svimmelhed efter at være blevet smittet med corona.

Forinden den aflyste foredragsturné var det også corona, der kom i vejen for musikeren.

Johnny Madsen er både musiker og billedkunstner. Den seneste tid har han dog mest været aktiv som det sidste. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Johnny Madsen er både musiker og billedkunstner. Den seneste tid har han dog mest været aktiv som det sidste. Foto: Søren Bidstrup

Her valgte Johnny Madsen nemlig at aflyse alle koncerter i 2022 med guitaristen Knud Møller.

Den aflysning begrundede manageren for Johnny Madsens musikalske virke, Bo Andersen, overfor B.T. med behovet for en pause, ligesom han henviste til den daværende uvisse coronasituation.

Johnny Madsen selv havde dog efterfølgende en lidt anden version.

Han sagde, at han ville savne at spille med sin faste guitarist, men at aflysningen skyldtes udsigten til fortsat uvished og sikkerhedskrav til koncerterne på grund af coronapandemien.

»Rockmusik er en energi mellem publikum og os på scenen, og det nytter ikke noget, at der er hundrede meter mellem folk, og de har mundbind på. Det er hverken godt for os eller publikum,« forklarede Johnny Madsen dengang til Ekstra Bladet.

Forinden aflysningen af alle sidste års koncerter, var det efterårsturneen i 2021, som Johnny Madsen kort forinden måtte aflyse på grund af en diskusprolaps.