Der gik vist noget nær et chok gennem Hollywood, da det torsdag kom frem, at Scarlett Johansson har sagsøgt Disney.

Den 36-årige skuespillerinde mener, at filmgiganten har brudt deres kontrakt med hende ved at udgive filmen 'Black Widow', hvor hun spiller hovedrollen, på streamingtjenesten Disney+ på samme tid, som den fik premiere i biograferne.

Ifølge Scarlett Johansson betyder dette nemlig, at hun går gilp af en masse penge, da hendes løn i høj grad er baseret på, hvordan filmen klarer sig i biografen.

Indtil videre har Disney blot kort afvist, at der er hold i anklagerne, men nu går de direkte ud og revser Hollywood-stjernen.



Det skriver People, som har talt med virksomhedens talsperson.

Scarlet Johansson i sin rolle som Black Widow. Foto: Unknown Vis mere Scarlet Johansson i sin rolle som Black Widow. Foto: Unknown

»Der er ikke hold i dette søgsmål på nogen måde,« siger talspersonen og fortsætter:

»Søgsmålet er især sørgeligt og foruroligende på grund af dets ufølsomme tilsidesættelse af den forfærdelige og forlængede globale påvirkning, som coronapandemien har haft.«

Talspersonen understreger, at de har overholdt deres kontrakt med Scarlett Johansson til punkt og prikke.

Han påpeger endvidere, at skuespillerinden allerede er blevet betalt 20 millioner dollars for sit arbejde i filmen, og at hun har mulighed for at tjene endnu flere penge med udgivelsen af filmen på Disney+.

Hvis Disney tror, at de med deres udtalelser har fået folkestemningen over på deres side, kan de dog godt tro om igen.

Ifølge Independent bliver filmgiganten nemlig slagtet på sociale medier, hvor størstedelen altså har taget Scarlett Johanssons parti i slagsmålet.

»Jeg er ligeglad med, hvor rig Scarlett Johansson er. Hun er blevet røvrendt, og hun burde sagsøge dem,« skriver journalisten Tomris Laffly.

»Når nogle anklager dig for at bryde en kontrakt, og du svarer igen ved at begynde at tale om globale pandemier, så har du et hundrede procent brudt den kontrakt,« skriver en anden.

En tredje er direkte rasende på Disney:

»De er 130 milliarder dollars værd, men de vil ikke betale en skuespillerinde, hvad hun fortjener. Deres udtalelse er så selvhævdende, at det er ulækkert,« skriver personen.

'Black Widow' blev udgivet 9. juli i biografer, og samme dag var det muligt at tilkøbe filmen på streamingtjenesten Disney+.

Filmen er en del af Marvel-universet, som over de senere år har kastet adskillige superheltefilm af sig. De fleste af filmene har været såkaldte blockbustere og har solgt masser af biografbilletter verden over.