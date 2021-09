Skuespiller Katrine Greis-Rosenthal fik for nylig en oplevelse ud over det sædvanlige, da hendes søster blev mor for tredje gang.

I forbindelse med den nye sæson af TV 2s populære dramaserie 'Sygeplejeskolen' har B.T. spurgt skuespillerne ind til deres seneste private oplevelser med sygehusvæsenet.

Her fortæller 36-årige Katrine Greis-Rosenthal, der i serien spiller sygeplejerske Nina Neergaard, om en helt frisk oplevelse

»Jeg så min søster føde sit tredje barn i sidste uge. Det var den mest fantastiske oplevelse i mit liv at se med mine øjne. Jeg stod og filmede det hele,« fortæller hun.

Skuespiller Katrine Greis-Rosenthal

»For en kvinde at se en anden kvinde føde er det mest naturlige, jeg har set i mit liv. Det burde alle få lov til. Vi havde aftalt, at hvis vi kunne nå det, så skulle min mor og jeg være med, så det var en fuldstændig magisk oplevelse og en meget vellykket, naturlig fødsel.«

Thue Ersted Rasmussen, der i 'Sygeplejeskolen' spiller førstereservelæge Christian Friis, havde for cirka et halvt år siden en helt anden smertefuld tur på hospitalet, afslører han.

»Jeg har haft nyresten. Til dem, der ikke ved, hvad det er, så er det nogle bittesmå calciumsten, der sidder i nyren, som skal tisses ud. Min var fire-fem millimeter, og det lyder måske ikke af meget, men det gør rigtig ondt sådan noget, så jeg var en noget pjevset patient.«

Han fortsætter:

Skuespiller Thue Ersted Rasmussen

»Jeg skreg og brølede og kastede mig rundt. Heldigvis er der nogle fantastiske læger på Urologisk Afdeling på Herlev Hospital, som fik styr på mig. Det tog ikke så lang tid, og det positive er, at når man nu spørger, hvad 10 ud af 10 på smerteskalaen er, så kan jeg sige, at det har jeg prøvet.«

Et par af 'Sygeplejeskolen'-skuespillerne har været på hospitalet det seneste år i forbindelse med, at de selv er blevet forældre.

Molly Egelind, der spiller sygeplejeelev Anna Rosenfeld, blev i foråret mor for anden gang.

Kasper Dalsgaard, der spiller Anna Rosenfelds trompetspillende kæreste Ole, danner privat par med skuespiller Natalie Madueño, og de blev forældre for første gang sidste efterår.

Jon Lange, Kasper Dalsgaard, Thue Ersted Rasmussen, Benedikte Hansen, Jesper Groth, Anna Stokholm, Katrine Greis-Rosenthal, Reel Rønholdt, Ulla Vejby, Molly Egelind og Jakob Åkerlind

Benedikte Hansen, der spiller sygeplejeskolens forstanderinde, Margrethe Lund, har derudover været en tur på hospitalet for at få tjekket sit ene øje.

»Det viste sig ikke at være alvorligt. Mit øje faldt ned, så jeg blev scannet. Det viste sig, at der ikke var noget forkert i mit hoved, det er bare noget, der går over af sig selv igen.«

Til sidst har Jakob Åkerlind, der i 'Sygeplejeskolen' spiller eleven Aksel Rasmussen, været på hospitalet med noget, han ikke har lyst til at tale for højt om.

»Det var ikke alvorligt eller noget, men mere i den ikke så sobre afdeling,« smiler han.

Se skuespillerne fortælle om deres seneste hospitalstur i videoen øverst.