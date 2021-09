»Til september kan I forvente en del flere stories om manglende søvn, svede/tudeture og jammerlig amning. Men også uendelig meget kærlighed.«

Sådan skrev Christina Sander i april i et opslag på Instagram til et scanningsbillede af ikke bare ét, men to børn.

Og nu er den lykkelige dag så endelig kommet.

Det fortæller den tidligere Nova-vært, og nuværende vært på Allers tv-program 'Mit Livs Overskrift', i et nyt opslag på Instagram, hvor hun ligger i hospitalssengen og med et stort smil knuger de to babyer ind til sig.

»De er her! Og de kunne ikke være mere perfekte,« skriver hun.

»Hvis jeg nogensinde taler grimt om min egen krop igen, så mind mig lige om, hvad jeg præsterede d. 21/9-2021.«

Det er en tvillingepige- og dreng, som Christina Sander og hendes kæreste Michael nu kan kalde sig forældre til.

De havde i forvejen sønnen Marlon på to år.

Christina Sander nåede at være hos Radio Nova i syv år, før hun sagde op.

Her nåede hun blandt andet at lave forskellige podcasts som 'I seng med NOVA', 'Mig og min mor' og 'Gift med dit job'.