I april 2020 flyttede klima-, energi- og forsyningsministeren Dan Jørgensen og debattør samt bogblogger for Berlingske Katherine Diez sammen.

Men nu er kærligheden brast.

Det meddeler de hver især på deres Instagramprofiler til et billede, hvor de sidder sammen.

»Livet går ikke altid, som man håber og tror. Heller ikke for os. Vi har besluttet, at vi ikke længere skal være kærester,« skriver de og fortsætter:

»Ingen drama eller vrede. Der er stadig meget kærlighed, omsorg, humor og forståelse imellem os, så vi fortsætter med at være de bedste venner.«

De skriver endvidere, at de ikke har yderligere kommentarer.

Hvor 46-årige Dan Jørgensen gør sig i Folketinget som en del af landets regering, huserer 33-årige Kathrine Diez i Berlingskes spalter.

Her vakte hun blandt andet opsigt, da hun tilbage i 2019 skrev, at hun som højtuddannet kvinde havde svært ved at finde en mand, der matchede hendes krav.

»Jeg spiser ikke boeuf bourguignon med dig, før jeg har set din bogreol,« lød overskriften på klummen.

Hun gjorde sig også bemærket, da hun i opslag på Instagram i 2018 lå nøgen med forfatteren Morten Sabroes bog '32 cm' ovenpå sig.

Noget, som fik Morten Sabroe til at anfægte hendes evner som anmelder.

Senere tog Kathrine Diez beslutningen om, at det var slut med letpåklædte billeder på Instagram, da det var et eksperiment, hun anså for at være afsluttet.

Dan Jørgensen har tidligere dannet par med skuespilleren Laura Bach og modellen Sofie Jagert.