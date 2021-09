Kostekspert Christian Bitz, der blandt andet er kendt fra tv, er udsat for voldsom kritik.

Dette sker, efter DR-programmet Kontant' har sat fokus på den sag, som i flere år har kørt mellem Christian Bitz og keramiker Kasper Würtz. Sidstnævnte fik tidligere på året i Østre Landsret medhold i, at Christian Bitz havde krænket hans ophavsret på forskellige keramikprodukter.

Efter 'Kontants' udsendelse, som også omhandlede andre kopi-kontroverser mellem designere og firmaer, er det væltet ind med negative kommentarer om Christian Bitz på 'Kontants' Facebook-side.

I de tre opslag, der er delt om programmet, er der kommet godt og vel 2.000 kommentarer, hvoraf nogle lyder sådan her.

Jeg smider mine Bitz-krus ud med det samme, som jo åbenlyst er en bevidst kopivare. Så må jeg ud og finde originalen.

Godt, jeg aldrig har smidt penge ud på Bitz eller andre kopivarer. Det er ganske enkelt så usselt at stjæle andres design, som der er brugt mange timer og penge på at udvikle.

Har fået en Bitz-skål, som vist skal en tur til smadrekassemanden hurtigst muligt. Og en ny bestilles hos Würtz hurtigst muligt.

Vi leverer vores kopper tilbage og opfordrer andre til at gøre det samme.

Kold og kynisk – lad være med at købe hans (Christian Bitz, red.) billige Kina-kopier.

På mærkets sociale medier – 'BitzLiving' på Facebook og Instagram – er der blevet lukket ned for kritikken ved at begrænse, hvem der kan kommentere. Én enkelt negativ kommentar kan dog findes på et Instagram-opslag fra 25. juni, hvor en bruger roser det flotte design – og gør opmærksom på, at det er Kasper Würtz, der står bag det originale design.

I en sms til B.T. skriver Christian Bitz, at det ikke er ham selv, der styrer BitzLivings sociale medier. Han har dog set sig nødsaget til at sætte begrænsninger på sine egne sociale medier.

'Jeg har selv slået kommentarer fra på mine egne sociale medier, fordi jeg modtog meget grimme kommentarer, og det gjorde min kæreste og børn også. Så p.t. er dialogen ikke så konstruktiv,' skriver han.

Tilbage i maj, da der faldt dom i Østre Landsret, erklærede Christian Bitz sig langtfra enig i dommen.

»Vi har naturligvis ikke kopieret noget som helst, for det pågældende stel bunder i en keramiktradition, der har flere hundrede år på bagen, og jeg forstår på ingen måde, hvordan retten har nået denne dom,« lyder det dengang fra Christian Bitz i et skriftligt svar til B.T.