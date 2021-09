Virksomheden var slet ikke til salg.

Men pludselig kom der et tilbud, som var for godt til at afslå. Og dermed er den familieejede sengevirksomhed Drømmeland blevet solgt til udlandet.

Det skriver Børsen.

Køberen er den hollandske virksomhed Swiss Sense, der i forvejen driver 103 butikker i Holland, Belgien, Tyskland og Østrig. Og nu er den hollandske milliardvirksomhed altså også kommet til Danmark, hvilket var deres egen idé.

Kim Andreasen, der ejer Drømmeland, fortæller nemlig til Børsen, at det var Swiss Sense, der kontaktede ham:

»Vi har slet ikke haft virksomheden til salg. Overhovedet ikke. Men jeg er 65 år og har dermed nået en vis alder. Jeg havde egentlig regnet med, at jeg ville fortsætte nogle år endnu, men det her tilbud var så tæt på den formodede afslutning, at jeg sagde ja,« siger Kim Andreasen.

Drømmeland har 25 butikker og ifølge Børsens oplysninger tjener virksomheden et trecifret millionbeløb på salget. Men med købet af sengevirksomheden vil Swiss Sense få en omsætning på omkring 2,6 milliarder kroner.

Swiss Sense har planer om at sætte endnu mere fokus på nethandel, og Kim Andreasen har desuden sagt ja til at fortsætte i virksomheden noget tid endnu.