Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»På papiret er det en smule latterligt, men i virkeligheden har vi det godt sammen.«

Sådan lyder det fra den amerikanske sangerinde Cher om sit forhold til den 40 år yngre musikdirektør Alexander Edwards.

I et nyt interview i 'The Kelly Clarkson Show' sætter 'Believe'-sangerinden nemlig flere ord på kæresten.

»Han er fabelagtig, og jeg giver ikke mænd kvaliteter som de ikke fortjener. Han er meget sød, klog og han er meget talentfuld. Han er virkelig sjov,« siger den 76-årige verdensstjerne og fortsætter:

»Og jeg synes, at han er ret lækker.«

Parret mødte hinanden tilbage i oktober under modeugen i Paris, og i november bekræftede Cher, at hun havde fundet kærligheden igen.

Den 36-årige musikdirektør Alexander Edwards har tidligere været i omtalt i medierne for sin utroskab – hvilket også var årsagen til Edwards seneste forliste forhold med modellen Amber Rose.

Siden offentliggørelsen af det nye forhold har Cher dog ikke været bleg for at dele billeder af den 36-årige musikdirektør på sin Twitter – og sangerinden lægger heller ikke skjul på, at kærlighed ingen alder har.