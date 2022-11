Lyt til artiklen

Kærlighed har ingen alder.

Det udsagn er den amerikanske sangerinde Cher fuldstændig enig i.

Den 76-årige verdensstjerne har nemlig endelig bekræftet sit nye forhold til den 40 år yngre musikdirektør Alexander Edwards.

Det bekræfter hovedpersonen selv på Twitter.

Alexanderpic.twitter.com/o8tH1F0Th6 — Cher (@cher) November 6, 2022

Chers nye kærlighed har før været i omtalt i medierne for sin utroskab - hvilket også var årsagen til Edwards seneste forliste forhold med modellen Amber Rose - men kigger man på Chers opslag ser det ikke ud til at have nogen indvirkning for den kærlighed, sangeren har til den yngre mand.

Til alle fans med netop den bekymring skriver hun blot: 'Det var dengang, det her er nu,' og at Edwards behandler hendes som en dronning.

Alexander Edwards har tidligere været i medierne for sin utroskab. Senest fortalte Amber Rose, at han var hende utro, og derfor stoppede deres forhold. Foto: Richard Shotwell Vis mere Alexander Edwards har tidligere været i medierne for sin utroskab. Senest fortalte Amber Rose, at han var hende utro, og derfor stoppede deres forhold. Foto: Richard Shotwell

Den høje aldersforskel møder dog ikke begejstring blandt alle, og det har fået flere til at kritisere 'Believe'-sangerinden på opslaget.

'Jeg forsvarer os ikke. Haters are gonna hate. Det betyder ikke noget. Vi er glade og generer ikke nogen,' skriver hun.

Parret mødte hinanden under modeugen i Paris i oktober - og siden er det altså gået stærkt.