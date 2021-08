»Jeg er færdig«

Sådan afsluttede modellen Amber Rose forleden sin Instagram story, hvori hun beskyldte kæresten gennem tre år, musikdirektøren Alexander Edwards, for at være hende utro med minimum tolv forskellige kvinder.

Kort tid efter, at hun delte den story, deltog Alexanders Edwards i en Instagram-live med DJ'en Big Won.

Her bekræfter han beskyldningerne.

Amber Rose. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Amber Rose. Foto: ANGELA WEISS

»Jeg blev taget. Jeg er blevet opdaget før, og hun har tydeligvis bare fået nok,« fortæller han, da han bliver spurgt ind til, hvad han tænkte, da han så Amber Roses story.

Parret, der har dannet par siden 2018, har sammen sønnen Slash Electric fra oktober 2019.

Amber Rose har også en søn på otte år, Sebastian, med eksmanden, Wiz Khalifa.

»Jeg elsker hende, hun er min bedste ven og moderen til min søn. Men … jeg elsker kvinder,« siger han.

»Når alt kommer til alt, så tror jeg ikke, man kan være glad, hvis man ikke er sig selv – om så andre folk forstår det eller bebrejder dig. Det er sådan, jeg er.«

Han tilføjer, at han ved, at Amber Rose har forsøgt at se den anden vej og finde sig i det.

»Men det kunne hun ikke, og jeg er ikke sur på hende.«

»Jeg ved, jeg kunne stoppe utroskaben. Men så skulle jeg fratage mig selv min natur, og jeg har ikke lyst til at leve sådan,« fortæller Alexander Edwards.