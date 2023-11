Efter nogle hård med familiestridigheder og flere opslidende auktioner, hvor en del af familiens historiske ejendele blev solgt, er der atter lys for enden af tunnelen

Caroline Flemings lillesøster Louise 'Duddi' Albinus har nye planer for Valdemars Slot, som hun det seneste år har været ejer af.

»Jeg er rigtig, rigtig glad,« lyder det fra Louise 'Duddi' Albinus.

Årsagen til glæden er, at det ser ud til at gå rigtig godt med de planer, hun har om at omdanne noget af det gamle slot, der har været i hendes adelige familie i 12 generationer, til et slags kunstcenter.

Det lykkedes Louise 'Duddi' Albinus at købe Valdemars Slot i 2002, efter at slottet var blevet til sat til salg. Foto: Bax Lindhardt

For få uger siden har hun sammen med sin mand, Nikolaj Albinus, præsenteret deres projekt for Svendborg Kommunes miljø- og teknikafdeling, og det gik rigtig godt, fortæller hun.

»Jeg er rigtigt, rigtig glad for, at det er kommet med i næste runde af denne her forsøgsordning. Det er virkelig, virkelig stort,« fortæller Louise 'Duddi' Albinus til B.T.

»Det er 'forsøgsordningen for kyst- og naturturisme’, som de har søgt om at blive en del af. Svaret har de endnu ikke fået endnu, men hvis alt går vel, så kan det meget vel være, at Valdemars Slot i 2025 kan slå dørene op til en kunstudstilling.

»Det er hele vores drøm at få Valdemars Slot til at være med i Kunst- og Kulturlivet, ligesom det har været før. Og man ved jo, at det ikke er sundt for en bygningsmasse at være tom,« forklarer slotsfruen.

De er de her gamle avlsbygninger, at Louise 'Duddi' Albinus ønsker at opføre en kunstudstilling. Foto: Bax Lindhardt

Det er dog ikke selve slottet, som vil komme til at huse kunstudstillingen. Planerne er, at det er slottets 3.000 kvadratmeter avlsbygninger, der de seneste år har stået tomme, der skal bruges til den lejlighed.

Avlsbygningen rummer også en gammel, muret ridehal, og hele herligheden ligger helt ned til vandet. Og det er derfor, at parret håber, at det kan komme med i projektet, da der normalt er stramme regler for, hvad man kan lave tæt på kyster og strand.

»Vores avlsbygninger, som vi utroligt gerne vil have i brug, ligger jo som blommen i et æg i et naturskønt område, som selvfølgelig skal respekteres. Vi får forhåbentlig mulighed for at udvikle det, så man ikke laver om på naturen, men bare bygningerne,« fortæller Louise 'Duddi' Albinus, der selv har læst kunsthistorie og derfor har en stor interesse for kunst.

Planerne rækker dog længere end kunsten. Hun håber nemlig, at man vil kunne kombinere kunsten med noget lækker mad, som gæsterne kan købe.

Louise Iuel Albinus bruger for tiden mest slottet i ferierne. Her ses hun med sine o døtre og jer af Valdemars Slot på Tåsinge, sammen med sine døtre, Marie-Louise og Elisabeth Rose, samt med gudbørnene Alfred og Winston. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg føler altid, at man kan samle folk omkring noget smukt at se på og selvfølgelig også omkring noget dejligt at drikke og spise. Vi prøver at se på nye måder, hvor vi kan få opfyldt alle drømmene,« siger hun.

Derudover vil hun også forsøge få liv i den gamle tepavillon igen, der ligger med en smuk udsigt over vandet, og hun har i den forbindelse forsøgt at få en aftale i stand med Perchs tehandel.

»Det er bare så spændende, når man får lov til at arbejde med noget, man brænder for. Det er den vildeste gave, man kan give sig selv. Og jeg er evig taknemmelig for, at jeg får lov at få den mughed her. Så det er rigtig dejligt, » siger hun.

Og så er der koncerten.

I juli vendte den store udendørskoncert i slotsparken tilbage til Valdemars Slot, hvor blande andre navne som Thomas Helmig, Burhan G og Malthe Ebert optrådte.

Men selv om den ifølge Louise 'Duddi' Albinus blev en succes, så kommer der ikke til at blive afholdt en stor popkoncert på Valdemars Slot i 2024.

Louise 'Duddi' Albinus ejer Valdemars Slot, som har været i familiens eje i 12 generationer. Foto: Bax Lindhardt

»Vi kunne ikke få datoerne til at passe med alle de musikarrangementer, der foregår på Fyn næste år. Alle har skubbet deres datoer senere hen, så der var først plads til en koncert i efteråret, og der turde vi ikke løbe an på vejret,« siger hun og tilføjer, at hun håber på, at traditionen med de udendørs koncerter, som hendes far startede, senere kan føres videre.

»Men vi vil heller ikke konkurrere med, hvad der foregår i Svendborg, for der skal jo være plads til alle,« siger hun.

Til gengæld er der fuld gang i julekoncerterne i den gamle slotskirke, hvor slottet i år lige har annonceret en koncert nummer to, da den første hurtigt blev udsolgt.

»Der er ikke noget smukkere end en kirke, der kun er lyst op af stearinlys og noget smuk, smuk musik,« lyder det begejstret fra Louise 'Duddi' Albinus.

Om hun får held med at gennemføre alle projekterne, må tiden vise, da hun endnu ikke har fået svar på sin ansøgning til kommunen.

Men uanset, så tyder det på, at der snart atter kommer mere liv på Valdemars Slot. Og når tiden er inde, så vil familien Albinus også flytte tilbage til slottet, hvor de boede gennem flere år, ind til familie stridighederne satte en stopper for det.

Flytningen vil Louise 'Duddi' Albinus dog ikke sætte en dato på endnu.